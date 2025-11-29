電費算錯簡訊 詐騙別上當

刑事局發現，近期詐騙集團假冒台灣電力公司名義，隨機發送「電費計算錯誤，可申請退款」簡訊，誘騙民眾點擊連結進入格式相似的假網頁，再要求輸入信用卡號等個資。警方統計，一周內已接獲十多起諮詢檢舉電話，所幸尚未傳出有人被騙，提醒民眾切勿點擊不明連結。台電也澄清退款僅會在次期帳單抵扣，不會寄發簡訊通知。

北市一名廖姓男子，日前收到一則自稱「台電」的簡訊，內容為「您上期電費計算錯誤，可點擊下方連結申請退款」，並附上看似與台電相關的網址，廖男起初以為帳單真的出錯，點擊進入發現網頁仿造台電官方風格，標示「退款申請」與「用戶資料驗證」，並要求輸入姓名、身分證字號、銀行帳號與信用卡號等。

廣告 廣告

廖男輸入部分資料後，發現網址雖有「taipower」字樣，但後半段卻出現奇怪的英文字串，看起來並非官方網站。他越看越覺得不對勁，立即停止操作退出網頁，撥打台電服務專線求證，才確認遇到詐騙。

刑事局指出，曾發生詐團假冒台電公司，打電話佯稱民眾遭冒名申請電表，再以假檢警行騙的案件，後來又出現催繳電費的釣魚簡訊，造成至少7人被騙。最近再改成電費計算有誤，宣稱可領取退款，誘導民眾前往「退款申請」頁面。

這些假網頁外觀與台電十分相似，甚至在網址文字中夾帶「taipower」字樣，令民眾很容易誤認，一旦不小心點擊連結輸入敏感個資，事後恐遭歹徒盜刷、冒名申貸或從事其他詐騙。台電已澄清，從未以簡訊、電子郵件方式要求民眾提供金融資料，也不會以「退款」為由要求點擊外部連結，退款僅會在次期帳單抵扣，或依規定由民眾主動向台電申請。