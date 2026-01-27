電路板傳失竊 京元電：追回逾8成、不影響營運

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）媒體報導，半導體晶圓測試廠京元電竹南廠遭測試工程師竊取電路板，損失新台幣1.2億元。京元電發布聲明，公司主動發覺並報案，相關被竊損失物品已取回超過8成，公司營運及客戶服務並無影響，不影響財務運作，會強化內控制度，杜絕再次發生。

自由時報今天報導，京元電竹南廠無塵室傳出失竊，張姓工程師涉將50餘片用來測試IC的電路板、光纖線等設備，偷出廠區變賣，使得京元電損失1.2億元。廠區主管2025年6月至派出所報案，現由苗栗地檢署以竊盜等罪嫌偵辦中。

京元電下午發布4點聲明。首先，公司主動發覺測試電路板登錄系統數據異常，隨即啟動內部專案調查，並透過調閱監控影像與盤點作業，迅速查獲嫌疑人員。

京元電表示，公司基於「誠信經營」與「零容忍」原則，第一時間主動向司法機關通報並報案，全程積極配合檢警偵辦工作。

其次，京元電指出，經公司與司法機關協力追查，目前相關被竊損失物品，已取回逾8成。針對尚未返還資產，京元電表示已啟動法律救濟程序，目前與部分被告達成和解，並接受相關金錢賠償。

第三，京元電表示，相關案件屬於單一員工違法行為，此次事件僅涉及實體硬體配件，經查證並無任何客戶測試數據、技術機密或個資外洩情事，對公司整體營運及客戶服務並無影響，也不影響財務運作。

第四，京元電說明，針對此事件暴露的漏洞，公司已完成全面性內控流程檢討，強化盤點機制，並升級廠區無塵室安全防護設施與人員進出安檢流程，確保公司及客戶資產安全，保障股東權益。

京元電表示，對於任何侵害公司資產的不法行為，絕不寬貸，並將持續捍衛公司及股東合法權益。（編輯：張均懋）1150127