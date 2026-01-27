電路板遭盜賣回流 京元電揪內鬼

京元電子竹南廠民國114年6月爆發張姓高級工程師，疑因沈迷線上博弈，輸了不少錢，涉嫌監守自盜廠內約50塊測試用電路板變賣圖利，以折舊價約1200萬元全部售出。廠方後來租用測試電路板時，赫然發現竟是公司先前購入的電路板，經向轄區苗栗縣警竹南分局報案，張男及涉嫌收贓嫌犯遭移送苗栗地檢署偵辦，檢方諭知張男5萬元交保，全案依竊盜罪嫌偵辦中。

據了解，張姓工程師113年4到6月間陸續把送修回廠的測試IC電路板夾帶出廠，依全新購入的電路版每片價值高達100餘萬至200萬元估算，50塊電路板總價約1億2000萬元，但因已使用相當時日，折舊後價格降至每片約1、20萬元，50片舊電路板價值約1200萬元。事後京元電子與涉嫌收贓嫌犯達成和解，已由收贓者償付價款1200萬元，張姓工程師則遭開除。

京元電子竹南廠去年6月使用1批租用的測試電路板，赫然發現竟是公司先前購入的測試電路板，經內部調查鎖定工作年資逾20年、47歲張姓工程師涉嫌監守自盜，乘機竊走電路板變賣圖利。

轄區竹南警分局獲報後報請苗檢指揮偵辦，將張男約談到案後，並查出電路板贓物流向，案經檢方複訊，諭知張男5萬元交保候傳。

檢警調查，張嫌因沉溺於線上博弈輸了不少錢，才起意鋌而走險，由於張男無力償還公司損失，加上竊盜罪屬非告訴乃論，全案正由苗栗地檢署偵辦中。

京元電子昨天下午發出聲明表示，全案是公司主動發覺測試電路板登錄系統數據異常，隨即啟動內部專案調查，並透過調閱監控影像與盤點作業，迅速查獲嫌疑人員，並已追回被竊的損失物品逾8成。針對尚未返還的資產，已啟動法律救濟程序，公司財務與營運不受影響，並無任何客戶測試數據、技術機密或個資外洩情事，未來將強化內控制度，杜絕再次發生。