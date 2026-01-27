電路板遭竊損失逾1.2億 京元電聲明：已追回8成、營運不受影響





封測大廠京元電子竹南廠近日爆發內部失竊案件，一名工程師涉嫌竊取測試用IC電路板變賣牟利，目前檢警已介入偵辦。京元電子今表示，此案屬單一員工違法行為，並未涉及任何數據或技術機密外洩，對公司財務與營運亦無影響。

涉竊50餘片電路板 董座親回應

媒體指出，京元電子竹南廠無塵室傳出失竊事件，張姓工程師疑似將50餘片測試IC用電路板，以及排線、光纖線等設備夾帶出廠區轉賣，造成公司帳面損失約新台幣1.2億元。對此，京元電子董事長李金恭回應，遭竊電路板多屬舊備品，已存在折舊情形，公司目前已與收贓相關人員達成約1200多萬元和解賠償，估計可追回約8成損失。

京元電子指出，因應AI市場需求快速成長，公司測試訂單增加，當內部電路板數量不足時，曾向外部廠商租用設備，後續在連接電腦時發現部分電路板序號疑似為公司資產，經內部追查後，鎖定夜班張姓工程師涉案，並於去年6月主動報警處理。

警方調查顯示，張男在京元電子任職超過20年，疑因沉迷線上博弈而欠下債務，自113年（2024年）4月至去年6月間，將送修返廠的測試IC電路板夾帶出廠，並透過人頭名義佯稱副廠產品，轉售給電子零件公司牟利。京元電子盤點後，確認共遺失50餘片電路板及相關線材。張男案發後已遭公司解雇。

全案已移送苗栗地檢署偵辦，檢方考量其犯行情節，裁定以新台幣5萬元交保候傳，案件仍在偵查中。

京元電子說明失竊事件 強調不涉客戶資料與機密

京元電子強調，本案為公司主動發現測試電路板登錄系統異常後，立即啟動內部專案調查，並調閱監視影像、進行全面盤點，迅速鎖定可疑人員，隨即通報司法機關並配合調查。公司表示，目前已成功追回逾8成遭竊物品，針對尚未返還部分，也已啟動法律救濟程序，並與部分涉案人員達成和解及賠償。

京元電子重申，此案僅涉及實體硬體設備，經查證並無任何客戶測試資料、技術機密或個資外洩情形，對整體營運、客戶服務及財務狀況均無影響。

針對事件所暴露的管理漏洞，京元電子指出，已全面檢討內控制度，強化資產盤點機制，並升級無塵室安全防護與人員進出查核流程，以確保公司與客戶資產安全，並維護股東權益。

