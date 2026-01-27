電路板遭竊「損失逾1.2億」 京元電發聲明：已追回8成資產、營運不受影響

京元電。資料照



上市封測大廠京元電子（2449）位於苗栗竹南的無塵室廠區，遭爆出有工程師長期竊取測試IC用電路板、光纖線等設備並轉賣牟利，累計造成公司約新台幣1.2億元損失。苗栗地檢署已依竊盜等罪嫌展開偵辦，公司稍早發出4點聲明，強調對侵害公司資產的不法行為「零容忍」。

檢警調查，涉案者為47歲張姓工程師，在京元電子服務超過20年，負責IC測試相關業務。張男疑因沉迷線上賭博欠下債務，自前年4月至去年6月期間，陸續將送修返廠的測試電路板夾帶出廠，透過人頭對外佯稱為副廠電路板，轉賣給下游廠商組裝機台。京元電子發現異狀後，於去年6月由廠區主管向警方報案，張男隨後遭公司開除。

京元電子發布聲明指出，本案是公司透過內部系統主動發覺測試電路板登錄系統出現數據異常，公司立即啟動專案調查，透過調閱監控影像與盤點作業，迅速鎖定並查獲嫌疑人，並基於誠信經營、零容忍原則，第一時間主動通報司法機關，配合檢警偵辦。

京元電子表示，經公司與司法機關協力追查，目前相關被竊之損失物品已成功取回逾八成；針對尚未返還的資產，公司已啟動法律救濟程序，並已與部分被告達成和解，接受相關金錢賠償。

京元電子也強調，此案屬單一員工個人違法行為，僅涉及實體硬體配件，經查並無任何客戶測試數據、技術機密或個資外洩情事，對公司整體營運、客戶服務及財務運作皆未造成影響。

針對內控管理，京元電子表示，公司已全面檢討並強化內控制度，強化資產盤點機制、升級無塵室安全防護設施，以及嚴格管控人員進出安檢流程，以防堵類似事件再次發生，確保公司與客戶資產安全，並保障股東權益。

