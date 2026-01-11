電輔車危險開在內線道！ 居民：平常就很賴皮

民眾在桃園龍潭目擊，一輛外型特殊的紅色小車，直接行駛在內線車道上，畫面相當危險（圖／翻攝自爆怨公社）





這輛車竟當起路霸。民眾在桃園龍潭目擊，一輛外型特殊的紅色小車，直接行駛在內線車道上，畫面相當危險。經查，這輛車其實是電動輔助車的一種，採雙車門設計，可遮風擋雨，造價約18萬元，雖屬醫療器材無須掛牌，但依法規視同行人，應行駛在人行道或靠路邊通行，警方後續也依影片內容對駕駛開罰。

車來車往的大馬路上，突然出現一輛車身低扁的紅色小車，還打起左轉方向燈，直接停在內線車道中央等待左轉，讓後方車輛相當錯愕。

目擊民眾表示，乍看之下還以為是汽車，但車身過於迷你，讓人不禁質疑，這樣開在內線車道是否合規又安全。

廣告 廣告

當地市場攤販指出，這輛車過去經常出現在附近道路上，有時警方會上前勸導，但駕駛仍常行駛在馬路中央，甚至在市場周邊影響車輛進出收攤，態度相當強硬。

附近居民也透露，駕駛這輛紅色小車的是一名40多歲男子，過去以販售彩券維生，龍潭人對這輛車並不陌生，不過近1年多來已較少見到。

攤販表示，這輛車是駕駛自行訂製，同款車輛市面上也有人販售，價格落在10多萬元。實際了解後發現，這類四輪電動輔助車造價約18萬元，流線型外觀，按下按鈕即可前進，左右設有車門，車體以鋼樑與壓克力板組成，並配備雨刷、方向燈等設備，功能相當齊全。

不過業者指出，這類電動輔助車在法規上視同行人，依法應靠路邊行駛，若有設置人行道，則應行走在人行道上。業者也提醒，這類車輛最高時速僅約11公里，若行駛在內線車道，與一般車流混行風險極高，一旦遭後方車輛追撞，後果恐怕不堪設想。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

外送員被公車「靠右進站」惹怒 攔車理論、嚇壞乘客

灑水車行經南橫突翻落邊坡 後車目擊嚇尖叫

阿公載孫上學國小前「突右切」 騎士追撞頭重傷

