電輔車鋰電池火災近三成 新北消防局籲充電別踩雷

（記者陳志仁／新北報導）隨著電動輔助自行車與各類電動二輪車日益普及，鋰電池使用安全成為不可忽視的公共安全議題；新北市政府消防局指出，鋰電池若使用、充電或存放不當，恐引發火災甚至爆炸風險，呼籲民眾提高警覺，落實正確用電與防火措施，以確保自身與居家安全。

圖／鋰電池若使用、充電或存放不當，恐引發火災甚至爆炸風險。（新北市政府消防局提供）

消防局表示，依交通部規定，電動二輪車依動力模式區分為電動輔助自行車、微型電動二輪車及電動機車，並分別訂有掛牌、駕照與安全帽配戴等規範及罰則；統計新北市110年至114年間，二輪車（含機車及自行車）火災案件共計242件，其中電動輔助自行車、微型電動二輪車及電動機車相關火災達71件，占比約29.3%，顯示鋰電池火災風險不容小覷。

消防局局長陳崇岳分析，鋰電池起火常見的原因，包括充電不當、外力損壞、非法改裝及環境因素；其中，過度充電是最常見的肇因，若電池保護裝置失效，長時間充電恐導致電池老化、損壞甚至起火外，電池若因掉落、碰撞、擠壓或穿刺而造成內部結構受損，也可能引發短路與燃燒。

陳崇岳也提醒，部分使用者為追求速度或馬力，而私自改裝電池或控制模組，或提高輸出功率，會大幅增加電路安全疑慮及自燃風險；此外，在高溫、潮濕及陽光直射環境下充電，甚至使用非原廠或未經認可的充電設備，皆會大幅提高自燃與事故風險。

為降低災害發生，消防局建議民眾選購具合格標章的原廠車輛與電池，並使用原廠專用充電設備，且避免在陽光直射或高溫設施旁充電；充電完成後應立即拔除插頭，避免過夜充電，建議電量維持在20%~80%之間，且避免使用延長線或轉接頭，若發現電池有膨脹、變形、異味或異常高溫，應立即停用並送修。

消防局最後提醒，鋰電池火災可能釋放大量能量及有毒氣體，若不幸發生事故，應立即斷電並撥打119求助，確保人身安全。

