電通行銷傳播集團榮獲 2025 TCSA 企業永續綜合績效 台灣永續外商績優獎
台灣永續能源研究基金會公布台灣企業永續獎得獎名單，電通行銷傳播集團在1,075 家參賽企業之中，脫穎而出榮獲 「台灣永續外商企業績優獎」。此一獎項為永續領域最具指標性的專業獎項之一，電通不僅是本屆行銷傳播產業中首家、也是唯一獲獎企業，開創產業獲獎先例。
針對此次獲獎，電通行銷傳播集團大北亞區暨台灣執行長唐心慧表示：「我們非常感謝 台灣永續能源研究基金會(TCSA)的肯定。電通以 Business to Business to Society (B2B2S) 為核心策略，透過『誠信、人才與文化、創新、環境』四大永續主張，結合行銷傳播影響力，推動企業與社會同步成長。對電通而言，永續並不是複製國外框架，而是從台灣市場、客戶、產業與社會的需求出發，讓永續真正落地、轉化成具實際影響力的行動。」
至於推動過程，電通行銷傳播集團永續顧問長王馥蓓強調：「對電通而言，永續發展不僅促進文化轉型，更是強化企業競爭力。從員工、客戶、產業到社會，電通以B2B2S為本，結合創新能力與行銷優勢，打造具行業特色的永續策略行動，例如領先台灣行銷傳播產業，打造全球首張 ISO-14067 廣告投放碳足跡查證等。這次TCSA 獎項對電通有莫大的鼓勵，我們更將積極承諾，持續攜手利益關係人共同合作，邁向永續發展的新未來。」
氣候行動：領先台灣行銷傳播產業，創下業內雙第一紀錄
電通為台灣行銷傳播產業中，第一家完成 ISO 14064-1 溫室氣體盤查的公司，並以數據為基礎展開碳管理與節能策略。身為 RE100 成員，承諾 2030 年 100% 再生能源，2024 年已達79.5%；並通過 SBTi 審查，承諾 2040 年淨零，2024 年範疇一與範疇二排放量已減少30.5%。範疇三則透過供應鏈合作與永續採購政策，攜手產業利益關係人邁向淨零轉型目標。
面對媒體傳播的碳排挑戰，電通更突破傳統框架，與台大環工所合作，開發「廣告投放碳足跡計算模型」，並取得全球首張 ISO-14067 廣告投放碳足跡查證聲明書。為品牌提供可量化的媒體減碳方法。電通也正推動電視媒體碳足跡查證，為行銷傳播產業建立更透明、可持續的低碳標準。
以人為本：開展多元包容的企業文化，打造永續有感的職場
電通始終相信，永續的核心在於「人」。為打造具前瞻力與韌性的組織，電通從徵才、育才、留才三個面向同步推進，建立能持續培養下一代行銷與科技人才的發展系統。
電通特別結合全球視野與台灣市場需求，打造完整的「學習藍圖」與 ICL ( Integrated Client Officer )領導者社群，2024 年累計培訓時數達 55,000 小時，不僅強化專業技能，更讓團隊具備面對未來產業變化的能力。
在多元與包容方面，電通以制度化行動支持女性職涯發展。「超級媽力」六大政策與彈性制度，使同仁能兼顧家庭與職涯。同時透過「wellness@dentsu 健康活力」計畫，整合身心照護、彈性工時與優於法規的假勤制度，打造能讓人才安心發揮的永續職場。這些以人為本的行動，使人才真正成為電通永續的核心基礎。
用創新回應性別、環境、地方創生議題
身為具備跨領域創意與行銷影響力的集團，電通持續以專業回應台灣社會的重要議題，將永續從倡議推動到真正可行的行動方案。
在性別議題上，《我的卵子我作主》以創意溝通方式推動卵用自主權討論，促成更多社會理解，更成功推動議題進入更廣泛的公共對話與政策討論。
在地方創生領域，電通協助老梅社區以永續旅遊、地方文化與社區營造為核心，催生全台第一座有故事的多媒體繪本城鎮，帶動地方再生。
此外，電通也透過內部永續沙龍提升同仁永續意識，並以「Nice to Meat Free」每日一餐蔬食行動，單月累積 3 萬餐、減碳逾 2.5 萬公斤，成為企業示範低碳行為的成功案例。
治理、環境、人才、供應鏈、社會影響力全面均衡，實為永續外商最佳典範企業。
電通行銷傳播集團承諾未來將持續以淨零營運為目標，並結合產業夥伴力量，推動行銷傳播產業，並且協助品牌客戶，共同邁向更具韌性的永續未來。
關於電通行銷傳播集團 (dentsu)
電通行銷傳播集團是全球唯一源於亞洲的國際級行銷傳播集團，也是品牌生意成長與轉型合作夥伴。自 1901 年於日本東京創立以來，業務版圖已拓展至約 120 個國家地區。憑藉全球人才與專業網絡，電通持續孕育創新、驅動突破，為客戶打造具影響力的全方位解決方案。
電通是台灣影響力最大的行銷傳播集團，旗下擁有 9 大品牌：Amplifi、Carat、dentsu one、dentsu X、iProspect、isobar、Merkle、Tag 以及 Taiwan dentsu。
電通同時是台灣唯一以商業轉型 (BX) 為核心思維，並能實現端到端體驗轉型 (EX) 的行銷傳播集團。我們以創意、數據與技術驅動，橫向串聯三大解決方案 : 商業解決方案 （Business Design）、品牌解決方案（Solution Design）、製作解決方案（Delivery Design）。以「客戶為中心」的服務模式，整合商業與策略顧問諮詢、顧客體驗與全通路行銷、創意、媒體、娛樂內容與運動行銷、行銷科技建置與應用、製作與電通自有產品等專業，協助品牌突破成長邊界，開創永續新機會。
憑藉專業與創新，電通在產業的影響力持續領先。
2021 年勇奪坎城國際創意節全場最大獎；2023 年再獲「遊戲娛樂創意」銅獅獎；2025 年更獲得「公關－文化與脈絡」銅獅獎，成為當年度全台唯一獲得坎城肯定的行銷傳播集團，展現國際級創意實力。同時，電通自 2013 年起已連續十年以上蟬聯國際評比機構 RECMA「台灣媒體廣告量第一」，鞏固市場領導地位。
在人才發展與組織文化上，電通亦屢獲國際肯定。三度榮獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」，2025 年更一舉奪下主獎與多元共融、員工關懷、職場永續、科技賦能等四項特別獎，並獲頒「Best of the Best」最高榮譽；同時榮獲《Campaign Asia-Pacific》2024 年「最佳企業雇主獎」金獎。
欲瞭解更多集團資訊，請參閱官網資訊https://www.dentsu.com/tw/zh。
電通，創新放大影響力。
以上訊息由 電通行銷傳播集團 提供
