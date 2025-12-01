電金熄火！台股紅翻黑摜破27500點 台積電大跌30元作收

【記者許麗珍／台北報導】台股今開高走低，早盤雖小漲64.27點，但午盤由紅翻黑反跌146.96點，尾盤因電金熄火欲振乏力，終場大跌283.95點或1.03%，跌破27500點，收在27,342.53點，成交金額4764.7億元。權值股台積電終場大跌30元收在1410元。

目前市場對於聯準會12月降息預期回升至8成，帶動整體投資氣氛好轉，配合美股反彈激勵台股轉強，且AI產業展望佳，進入年底消費旺季等利多因子，有利多方走勢。

廣告 廣告

美股上週五在假期週末的清淡交易中上漲，道瓊工業指數終場上漲289.3點，或0.61%，標準普爾500指數上漲36.48點，或0.54%；那斯達克指數上漲151點，或0.65%，費城半導體指數上漲125.691點，或1.82%。

台股上週五上漲71.95點，收在27626.48點；台股上週大漲1191.54點，單週漲幅4.51%。

法人指出，市場對於美國聯準會12月降息預期已回升至8成，整體投資氣氛好轉，美股反彈激勵台股也轉強，加上進入年底消費旺季，AI產業展望佳，各項利多勢有助台股推升向上。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

英特爾飆漲10%！美股全收紅 台積電ADR小漲

獨家｜北一女學霸升格5寶媽 手一滑買了阿布達比3千萬房產

陳柏霖驚爆財務危機！閃兵50萬交保金傳借來的 經紀人回應了

