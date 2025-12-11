電鋸刀具肢解遺體！前瑞士選美小姐遭丈夫殘殺挖子宮 還溶屍企圖滅跡

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

中歐國家瑞士去年發生一起害人凶殺案，前瑞士選美小姐、知名模特兒約克希莫維奇（Kristina Joksimovic）遭丈夫湯瑪士（化名）殺害分屍，兇手不顧過往夫妻情分，竟因細故將妻子勒死，隨後更將屍首肢解、取出器官，甚至還使用攪拌機、化學溶劑等工具企圖毀屍滅跡，殘暴行徑令人髮指。當地檢方近日正式指控湯瑪士涉嫌謀殺罪，將安排出庭受審，再度引發大眾議論。

瑞士知名模特兒約克希莫維奇去年因細故遭丈夫殘殺，死後更被肢解試圖滅證。（圖／翻攝約克希莫維奇IG）

根據《每日郵報》報導，約克希莫維奇的丈夫真實名為馬克裡本（Marc Rieben）。綜合外媒報導，當地檢方調查，該凶殺案發生在去年2月13日，當時38歲的約克希莫維奇於當地小鎮賓寧根（Binningen）的家中遇害，據法醫報告指出，她的死狀極為悽慘，除了窒息為致死主因外，死者的臉部與身體各部位都有多處割傷、鈍器攻擊傷勢以及瘀傷。該報告還指出，其丈夫在痛下殺手之後，使用電鋸及各類刀具殘酷的肢解遺體，甚至還取出子宮等器官，更將不少屍塊放入工業攪拌機或化學溶劑中滅證，過程中竟冷血地邊用手機觀看YouTube影片。

據瑞士法院說法，殺妻兇手、41歲的「湯瑪士」最初謊稱，發現妻子陳屍在樓梯間，爾後又改稱妻子持刀襲擊，自己在正當防衛中不慎失手殺害她。然而法院提證據駁斥稱，「湯瑪士」在殺害死者後，系統性的使用工具分屍，並企圖毀屍滅跡，完全不符正當防衛或恐慌反應之情形。隨著證據逐漸揭開，丈夫才改口坦言因害怕「失去孩子、房子與公司」導致壓力過大，才會失控起殺機。

據了解，約克希莫維奇具有塞爾維亞血統，曾獲得瑞士西北小姐的后冠，並於2007年入圍瑞士小姐決賽；後來約克希莫維奇轉行擔任走秀教練，指導多名模特兒，並於2017年與馬克裡本結婚，2人育有2名女兒。然而雙方後續關係逐漸緊張，約克希莫維奇更曾因家暴事件而報警，知情人士也透露，死者生前更打算分手並遠離丈夫，然而最終仍慘遭毒手。

該起凶殺案近日有了新進展，管轄此案的巴塞爾鄉村邦（Basel-Landschaft）檢察官正式宣布完成調查，而兇嫌「湯瑪士」也將出庭受審，因此引發大眾關注，不過法院目前尚未排定審判日期。



