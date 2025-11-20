電鋸被誰偷？美國男子查看監視器 驚見熊嘴叼電鋸離場

（記者許皓庭／綜合報導）美國田納西州近日出現一起離奇的「電鋸失竊案」，引發網路熱烈討論。一名男子購買的新電鋸才剛使用過，隔天早上卻突然從家門口消失。男子調閱監視器後才發現，偷走電鋸的「嫌犯」竟是一頭野生黑熊，畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳。

圖／美國一名男子新購的電鋸田離奇失竊，調閱監視器後才發現，偷走電鋸的「嫌犯」竟是一頭野生黑熊。（翻攝 BowTiedBroke X）

這段影片由位於田納西州東部的建築公司 @BowTiedBroke 於本月 6 日上傳至社群平台 X。貼文指出，男子日前花了 500 美元（約新台幣 1.5 萬元）購入一把全新的 Husqvarna 電鋸，前一晚使用後放在家門前的走廊上，隔天早上卻完全找不到。男子起初以為被順手牽羊，沒想到監視器畫面揭露的真相讓他完全傻眼。

監視器顯示，一頭熊在清晨闖入男子庭院，嘴裡緊緊咬著那把電鋸並大搖大擺離開，過程全被拍下。事主在貼文中無奈地表示：「我早上出門找昨晚放在前廊的新電鋸，看樣子是找不回來了。這算宣戰了吧。」

影片發布後吸引超過 120 萬次觀看，網友紛紛留言調侃：「如果沒監視器，你永遠不會知道兇手是誰」、「這根本像《古柯鹼熊》搭配《德州電鋸殺人狂》」、「確定不是 AI 假影片？」等，引發大量討論。

面對網友質疑影片真偽，男子之後又上傳另一段來自不同角度的監視器畫面，證實確實有野熊闖入並叼走電鋸，成功平息網路上的懷疑聲浪。

由於電鋸丟失位置靠近山林，男子決定冒險進入附近樹林尋找。經過一番搜尋，他終於在疑似熊穴附近的落葉堆中找到電鋸。他形容那一刻是「人生中腎上腺素飆升最快的時刻」，幸運的是，他順利把物品取回並安全返回。

男子回想後推測，可能是因為自己前一天鋸樹時，同時用電鋸切烤雞，殘留的食物味道吸引熊前來覓食，才讓電鋸變成目標。他自嘲：「看來熊並不是想搶工具，而是被烤雞味勾過來了。」

