「電鍋案」懲善如懲貪？矯枉過正的司法荒謬／丁倩

丁倩

一名黃姓清潔隊員，將殘值僅 32 元的舊電鍋送給靠資源回收維生的拾荒婦人，只因心疼她用瓦斯煮飯容易燒焦。這樣一個出於善念的小舉動，卻被視為貪污重罪遭起訴、面臨牢獄之災。消息曝光社會一片譁然。從情、理、法來看，都難以接受如此沉重的刑罰。這並非第一起。三年前、十年前，同樣有清潔隊員因「把民眾丟棄的舊物送人」而被以貪污罪起訴、定罪，雖獲緩刑，但仍背負貪污污名。十年過去，司法改革喊得震天價響，然而相同困境卻不斷重演，彷彿原地踏步。

問題出在哪？

一、法律適用矯枉過正——把雞毛當令箭

貪汙治罪條例原本是為了打擊濫權、侵吞公產、貪贓枉法的公務員。然而如今，殘值僅三十多元的舊電鍋，也被視為「不正利益」。法律本意是打賊，不是懲善；是防貪，不是傷害清潔員的善念。如此「情輕法重」，顯然已與法律比例原則背離。

二、真正的貪官、詐騙、黑金二十年未減，反更猖獗

全台詐騙集團橫行二十年、貪官汙吏層出不窮，人民損失難計，而真正被重判、被嚴懲者少之又少。司法對於強權階級的重大舞弊往往束手無策，卻對清潔隊員這樣的弱勢公僕毫不手軟。這不是矯枉，而是矯枉太過正；不是打老虎，而是打蒼蠅；更像是對弱勢「拿雞毛當令箭」。

三、台灣以「人情味」享譽全球，難道善意該被懲罰？

台灣常被稱為「最美的風景是人」。扶弱濟貧，是中華民族千百年的優良傳統。如今卻成了：做好事，可能犯法；行善意，反被治罪。如果連社會最底層、薪水不高的清潔員，都願意把丟棄物品轉贈弱勢者，這不是社會最美的善行嗎？法律難道應該懲罰這樣的美德？

四、今日重判善意，明日誰還願意伸出援手？

若一個拾荒婦因為電鍋受惠，結果好心人卻被貼上貪污污名，那麼未來誰還敢伸手仗義幫忙？街頭善意會越來越少，社會冷漠會越來越多。法律的存在是為了守護公共利益，而不是讓人民恐懼行善。

真正的司法改革，是讓人民感受到正義，而不是冰冷的條文。法律需要與時俱進，執法需要回到兼顧情、理、法的平衡。如果法律只能捉小蝦米、放走大鯨魚，那麼人民怎會相信司法正義存在？「電鍋案」不是一個個案，而是一面鏡子照見我們的制度，何時開始變得不講情、不講理、只剩冰冷的法律字句？司法改革喊了二、三十年，人民仍然無感。真正的改革，不應懲善。真正的正義，不應離民意如此遙遠！（照片本報資料照）