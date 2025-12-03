電鍋殘值32元竟判刑 林國春怒批司法願全額資助上訴

248251203a09

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

2024年9月，台北市1名清潔隊員因轉送殘值僅32元的回收電鍋給1名老婦，最終遭檢方依貪污罪起訴。儘管士林地方法院昨（2）日對其判處3個月徒刑並宣告緩刑2年，免於入獄，此番有罪判決仍引爆強烈的社會公憤。新北市議員林國春表示，若當事人有意願針對有罪判決提出上訴，他本人願意全力支持，並將全數負擔所有相關法律費用，以行動捍衛庶民正義。

林國春表示，他針對此案連續發聲，嚴厲批評司法體系處理此案漠視常識與人情，當前政治現實存在著「善意遭懲罰、權勢被庇護」的不對等，並直言這正是「竊鈎者誅，竊國者侯」的現代寫照。他並質疑權貴人士濫用公務車等事件卻能輕鬆過關，庶民行為卻被放大檢視。

早在去年事件爆發初期，林國春即表達高度關注，他直指檢方將殘值微薄的電鍋案當作貪污大案來辦，是「荒謬」的舉動。他以自身前後至少遞狀4次控告官員濫用公務車、以及其他高階人士潛逃或輕判的案件為例，質疑司法的公正性。林國春強調：「當善意被懲罰，權勢卻被庇護，這不是司法，而是我們正在經歷的政治現實。」

針對法院作出的判決，林國春痛批司法體系對現實狀態理解與常識不足，該電鍋是被原所有人丟棄在回收處、無意保留的物品，清潔隊員轉送予需要者，本質上是一個普通的小善行，並未造成實質法益受損。然而，法律卻僵硬地將行政規則置於優先，硬將此行為延伸套用貪污罪名。

林國春公開宣示，他不樂見此案最終以定罪收場。他呼籲若當事人有意願針對有罪判決提出上訴，他本人願意全力支持，並將全數負擔所有相關法律費用，以行動捍衛庶民正義。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

