電鍋用完不洗小心養細菌 譚敦慈教用1物清潔：亮白又省電

大同電鍋幾乎是家家戶戶必備的料理工具，不少人使用後，總認為沒有沾到食物，就不必常清洗，但無毒教母譚敦慈提醒，用完電鍋後不擦拭、不通風、不定期清洗，細菌、黴菌容易滋生，且累積的水垢還會降低導熱效果，增加耗電量。建議每次用完都要用擰乾的濕布擦拭，3個月到半年用「檸檬汁」洗滌一次徹底去除水垢，維持鍋內「亮白」狀態、避免健康危機與耗電。

無毒教母譚敦慈在「祝你健康」節目上指出，每次使用完電鍋，一定要拿抹布把裡外都擦乾淨，鍋蓋也不要馬上蓋上，因為悶著容易滋生細菌、產生怪味，建議等通風乾燥後再蓋回。

譚敦慈表示，電鍋內若出現黃色污漬，代表堆積了不少水垢，通常是碳酸鈣或碳酸鎂。要去除這些水垢其實很簡單，只要使用酸性物質即可，有些人會使用醋，但刺鼻的醋味容易在家中飄散，她建議使用檸檬。

譚敦慈表示，在電鍋裡加約半鍋水後，並擠上一些檸檬汁，再把帶皮檸檬一起丟進鍋內，蓋上鍋蓋並按下開關，當蒸氣開始溢出時，手動把開關彈起，靜置一段時間待水溫轉涼，輕輕擦拭就可以去除水垢。她也提醒，千萬別等水都蒸乾，否則會導致鍋子變黑。

譚敦慈指出，很多人以為電鍋用完不清潔也沒關係，但這樣做會容易孳生細菌，甚至「長毛」出現黴菌，若未注意到就繼續烹煮食物，就會對身體健康造成危害。此外，鍋子內部若積了太多水垢，也會影響導熱，容易耗電。建議每次用完都要擦拭，3個月到半年用「檸檬汁」洗滌一次，維持鍋內發亮狀態。

