「電鍋」成搶票神器？疑「電磁波助攻」網路瘋傳

網路上流傳「電鍋搶票法」。（圖／東森新聞）





網路上流傳「電鍋搶票法」，有粉絲聲稱只要將手機放入電鍋內鍋操作，就能大幅提升網速成功搶到票，各種實測文引發熱議。

民眾：「又搶到了，真的有用，第二次了第二次了。」演唱會門票一票難搶，來看看這位中國網友，就把手機放到電鍋裡，結果一連搶到兩張票，近期這電鍋搶票法在社群爆紅。

有粉絲分享，將手機放入電鍋內鍋操作，3分鐘內成功進入演唱會，購票流程還順利買到票，還有人說搶票前兩分鐘，匆忙把電鍋裡的白飯挖出來，搶完票後手機還沾著飯粒。

廣告 廣告

究竟這電鍋真能，成搶票神器嗎，物理老師大解密。物理老師陳鎮州:「你要能夠增強他的訊號，應該是用強波的天線，你要把那個外圍的溢散的這些電磁波，集中蒐集起來，讓他能成為是一個強訊號，可是（電鍋）沒辦法保證一定都能夠把這些強訊號，收入到你的手機裡頭，這只是一個偶然的事件。」

物理老師分析這方法，缺乏科學案例佐證，電信及手機業者也表示電鍋無法提升訊號，下回搶票與其把手機，關進電鍋裡不如找個訊號強網路暢通的地方，才是搶票的根本之道。