電鍋OUT！玉米「靠1招」4分鐘就熟了 甜度還翻倍

記者柯美儀／台北報導

網友分享「微波爐煮玉米」妙招。（示意圖／翻攝自Pixabay）

玉米煮法眾多，除了常見水煮外，有網友近日分享「微波爐煮玉米」的超實用方法，只需剝皮、切半後加水微波4分鐘，即可享用香甜玉米，解決了懶得水煮或抓不準熟度的困擾，讓她幾乎每天都吃。貼文引發熱烈討論，許多網友驚呼「長知識了」。

原PO在Threads發文表示，滑手機時看到網友分享「玉米放進微波爐4分鐘就能熟」，她自從學會這招後幾乎每天都吃一根玉米。因為以前懶得水煮、又抓不準熟度，只能賭玉米攤有沒有營業，如今直接靠微波解決。

原PO也分享實際作法，先將玉米外皮剝除洗淨後對半切，放入可微波的碗中，加約1/3碗的水，以中高火微波4分鐘即可食用；由於碗中熱水會沸騰，建議用其他乾淨的碗或工具夾出玉米，避免燙傷。她也提醒，若未事先去除外皮，微波後溫度更高，需要稍等放涼再吃，自己的習慣則是用筷子戳著直接開吃。

貼文一出，引發討論，許多網友直呼長知識了，「現在才知道可以直接微波」、「太讚了，我立刻去買玉米」、「原來這麼簡單，我以前還煮一鍋玉米排骨湯才吃得到熟玉米」；也有不少人分享微波其他食材的經驗，包括高麗菜、地瓜、馬鈴薯、茄子等，甚至有人用微波爐煮水餃、煮魚，大讚超方便。

玉米水煮爽脆、微波甜味濃

據《Yahoo JAPAN》專欄，日本廚師分享水煮和微波玉米各有特色，水煮玉米一次可烹飪多根，口感爽脆，加點鹽就很美味，但甜度會溶入水中，有些人覺得甜味變淡；微波玉米則可帶皮加熱，甜味更濃郁，但一次無法處理太多，火力掌握不好容易加熱不均。

廚師建議，烹飪方式可依需求選擇，想一次煮多根、口感脆的建議水煮；若注重玉米甜味，就用微波爐加熱即可。

