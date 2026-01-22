電電公會協助進入國際供應鏈 布局美墨波蘭印度

台灣電機電子工業同業公會21日晚間舉辦年度歲末感恩聯誼餐會，電電公會理事長劉揚偉表示，公會已啟動TEEMA科學園區計畫，協助會員進入國際供應鏈，規劃布局墨西哥、波蘭、美國與印度4大據點，作為北美、歐洲、高階製造及南亞製造中心。

電電公會。（圖／翻攝自電電公會臉書）

劉揚偉指出，電電公會（TEEMA）已展開海外場勘與評估作業，後續將舉辦招商說明會，廣邀會員共同參與。

台美關稅談判拍板，劉揚偉今天在聯誼餐會致詞表示，電電公會對於行政院談判團隊以及政府相關部門，在這段期間為台美關稅談判所投入的努力與辛勞，表達高度肯定與感謝，電電公會後續會全力配合政府的執行規劃與產業政策方向。

廣告 廣告

劉揚偉指出，電電公會目前擁有超過3000家會員，涵蓋17大產業類別，其中近8成為中小企業，他引述統計數據指出，2024年台灣工業總產值約新台幣19.3兆元，其中資通訊產值達8.63兆元、占比44.6%，2025年前9月台灣工業總產值約15.4兆元，其中資通訊產值7.78兆元，占比50.5%。

電電公會理事長劉揚偉。（資料照／工商時報）

劉揚偉表示，資通訊產值其中94%產值由電電公會會員共同貢獻，凸顯電電公會在台灣產業發展中的關鍵地位。

在推動TEEMA科學園區進展，劉揚偉表示，電電公會已啟動TEEMA科學園區計畫，以「大帶小、一起走、一起強」為核心精神，協助會員進入國際供應鏈，打造結合人工智慧（AI）、企業環境、社會及公司治理（ESG）與生活機能的智慧園區。

劉揚偉並表示，電電公會預計10月對外發表「產業建言白皮書」，聚焦政策環境優化、產業升級轉型與國際布局3大主軸，並以TEEMA科學園區為核心，推動大企業帶動中小企業、跨域整合與國家隊合作模式，建構具韌性與可持續性的產業生態系，協助會員共同因應全球經貿挑戰。（中央社）

延伸閱讀

川普和北約談妥格陵蘭議題 傳「割地建軍事基地」被提及

赴美投資2500億美元 賴清德：企業自主布局不動信保基金

川普取消歐洲8國新關稅！道瓊大漲589點 台積電ADR小幅下跌