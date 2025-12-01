電電公會廣設海外科學園區 工商界盼一同去打國際盃

經濟部長龔明鑫今天舉行工商團體座談，透露將赴波蘭設台貿中心。吳馥馨攝



經濟部長龔明鑫今（1）日舉行上任後第二場產業公協會交流會，工商協進會理事長吳東亮出席與會，並在會後受訪時透露，電電公會代表在會中提到赴各國廣設科學園區的想法，他則建議也要納入台灣金融業、政府信保基金、中國輸出入銀行等，金融力量要和產業綁在一起打國際盃，大家才會更順利。

商總理事長許舒博則表示，工業界希望對美關稅談判能儘快底定，從無薪假（減班休息）人數攀升到9000多人的現象可知，關稅對部分產業的衝擊還是滿大的，因此，不管稅率是20%或15%，產業界都「樂觀其成」，只期盼趕快定案。

廣告 廣告

至於疊加關稅部分，許舒博說，企業當然希望可以排除，也期待稅率能降到15%，但也關切，台灣到底要付出什麼樣的代價；另外，232條款中，除高科技產業有望豁免，包括農產業、家具業、藥品等行業也期待能夠進入排除名單。既然政府已有樂觀態度，產業界也盼年底前能底定，以利產業發展。

許舒博也表示，雖然主計總處預估今年經濟成長率可望達7.37%，將是十多年高點，但不代表所有產業，榮景只在某些業別而已。

龔明鑫會後受訪時表示，今天交流會就是實際之前每3個月交流一次的承諾；上任之初，產業界關切產業發展基礎建設，包括人才、人力、電力、綠能，甚至核能，大概在這3個月都有一些初步答案；就連匯率波動也趨穩定了。

針對綠能，龔明鑫表示，今天產業界也建議包括高速公路、高鐵等場域能否也架設光電板，會參考國際經驗進行推動。

另外，今天會中企業也關切全球布局，龔明鑫透露，電電公會表達有意在墨西哥、波蘭、美國、印度等地設海外科學園區；工總則表達對赴菲律賓投資感到興趣。而對經濟部而言，除了已在日本九州、美國達拉斯、歐洲捷克設有台貿中心，未來也將在波蘭設台貿中心。

龔明鑫也說，今天工商團體的建議他大概筆記了「4張紙」，他會逐一解決，3個月後再向公協會說明。

更多太報報導

瑞幸來台生變？代理商疑撤官網訊息 龔明鑫回應了

回應工商界期待儘速返核 經長龔明鑫鬆口核三最快2028年重啟

【關稅談判2-2】解讀「台灣模式」猶如「吸星大法」 李淳：吸納各國優勢成內力又保留自身工夫