電電公會提海外科學園區 首座將設在這國

▲電電公會將於鴻海科技日提出海外「TEEMA 科學園區」布局計畫，首座科學園區預訂落腳墨西哥Sonora州地區。（圖╱取自輝達YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 借鑑竹科成功經驗輸出海外，電電公會將於鴻海科技日提出海外「TEEMA 科學園區」布局計畫，首座科學園區預訂落腳墨西哥Sonora州地區，將以「永續、彈性、共榮」為設計主軸，透過AI賦能、永永續ESG打造融合生產製造、商業與生活機能的綜合型智慧園區。

面對全球供應鏈重組，各國均強調在地製造能力與維護供應鏈安全，促使我國企業加速尋找海外設廠與轉運據點，以維持出口彈性與競爭優勢。此一計畫結合台灣ICT產業鏈的創新能量與國際製造新趨勢，並呼應政府推動以大帶小的產業國際化政策，協助中小企業透過大型企業的布局與技術能量，共同進入國際供應鏈體系。

廣告 廣告

電電公會指出，計劃將同時蒐集北美、歐洲與亞洲關鍵市場之布局，並研擬各國海外市場拓展策略，首波將於墨西哥、波蘭、印度與美國等地建立供應鏈整合平台。透過上中下游產業鏈座談與對接會議，鼓勵大型企業共享資源、技術、市場與人才經驗，協助中小企業跨越轉型門檻；中下游廠商亦能精進關鍵技術與產品，提升整體 ICT 產業自主性與國際議價能力。

首座科學園區預定落腳墨西哥Sonora州地區，將以「永續、彈性、共榮」為設計主軸，電電公會的海外科學園區以新竹科學園區的成功經驗為藍本，升級為「進階科學園區 2.0」，整合生產、生態與生活機能，導入AI智慧能源管理、永續循環系統與低碳建築規範。此計畫不僅延伸台灣科技園區的管理經驗與制度優勢，更將「智慧製造＋綠色治理」作為海外園區發展的核心精神，象徵台灣製造從在地成功邁向全球共榮的新里程碑。

電電公會說，透過公會的整合平台，鴻海、中鼎與東元的專業能量將形成「設計＋建造＋智慧管理」的完整生態鏈，協助台灣企業快速在當地落地、永續營運，並推動台灣製造向全球綠色產業鏈升級。

電電公會表示，此科學園區計畫是台灣產業從製造輸出邁向價值共創的關鍵里程碑。同時，公會也將積極爭取在地政府取得政策優惠與稅務減免，其誘因分享將不分企業規模，並全面開放予會園廠商共同享有，以共享式政策架構推動產業共榮與國際鏈結。

電電公會強調，未來將持續整合會員企業與國際夥伴資源，推動綠能、半導體、車電、AIoT與智慧製造等領域的跨國合作，打造ICT產業新動能，讓台灣的科技創新成為世界永續成長的新引擎。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

海外科學園區有譜？龔明鑫：「這個地方」電電公會、工總有意願

鴻海科技日本週登場！今年「六個最、六個更」黃仁勳兒子也將現身

從積體電路到綠能 科學園區審議會核准13件投資案金額逾47億元