電電公會海外設園區 墨、波先行
經濟部長龔明鑫日前宣示今年產業海外布局，落在美國、歐洲、日本與新南向四大區。不過最大科技產業會公會電電公會（TEEMA），對前往美國設產業園區態度卻是不急，今年首波鎖定墨西哥、波蘭兩處完成可行評估。前者已場勘完畢，後者3月團隊就會前往考察地點。
龔明鑫上任近半年，已出訪菲律賓、中東歐與美國。他說，2026年產業全球布局鎖定美國、歐洲、日本與新南向四個地區。美國除了投資台灣模式產業園區，歐洲主要是綠能永續數位科技合作，日本則聚焦半導體、無人機與生醫三大領域，新南向希望配合工總、電電公會到菲律賓、印度開發產業園區。
對於菲律賓設園區，電電公會內部認為，那是外交部長林佳龍極力推動台菲經濟走廊，可是有業者認為菲國基礎設施、人才以及上下游群聚效應沒那麼理想，應該不會那麼快決定去設園區。
對電電公會來說，因為理事長劉揚偉是鴻海董事長，集團在墨西哥、波蘭、印度都有設廠，因此海外設園區部分，一開始就對墨西哥、波蘭、印度三國有興趣。只是去年印度因被美國總統川普課高關稅先喊停；不過近日印度關稅降回至18％，電電公會表示可能恢復重新評估。
而墨西哥場勘結束，電電公會將提評估報告，3月團隊也會飛去波蘭實地考察。因此，海外產業園區今年就是以墨西哥、波蘭先起步。再來是評估印度，至於美國設園區，則是配合台美政府協商，會放在最後面。
經濟部表示，未來就是配合公協會規畫，協助與當地政府對口談判，讓前往投資中小企業，可以一體適用投資優惠等。
