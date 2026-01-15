需付訂金才能審預售屋契約 消基會指已違法、建商否認

預售屋交易動輒上千萬元，對許多人來說是一生一次的消費決策，消基會針對台中、台南、高雄地區34個實際銷售預售屋建案，以秘密客方式調查，發現有35%業者要先支付訂金或保留金，才能審閱契約，讓消保法中的契約審閱權形同虛設。

消基會中區主委陳秋瑩表示，「他必須要付10萬到15萬之間的訂金，才能夠把契約書帶回去審閱，這是消費者的權利，你不給他審閱，還要付訂金，這件事是違法的。」

台中購屋民眾鄒先生指出，「房子而且是一輩子的事情，如果說你沒有給我看，我怎麼知道自己的權益在哪裡？我也有遇過這種狀況。」

消基會指出，以台中市為例，11個建案皆以支付訂金或要求消費者自行上網查詢，甚至要求現場閱讀等名義設下重重門檻，嚴重違背法規初衷。不過遭指涉的台中建商拿出契約審閱本，強調可能是客戶與銷售人員言語誤會，並沒有要求支付訂金，只需留下姓名電話就可索取契約審閱本。高雄建商則說現場狀況還要釐清，提供的審閱期比法定還寬鬆。

建商經理王先生回應，「會不會是客人跟銷售人員之間的，有一些言語上的誤解，因為以目前規定的話是不用下訂金，我們就會讓客戶把審閱書的部分拿回去，只要登記就可以了。」

高雄建商總監張升福表示，「審閱期的部分，有時候都會甚至給到20天，一定是5天以上這樣子，這樣子誤會的話，可能就是還是需要了解當時到底發生的事情是什麼。」

台中市法制局表示，現行消保法並未明定提供審閱期的方式，但的確不能要求購屋人提供訂金或一定費用，才能將買賣契約書帶回審閱。

台中市法制局消費者服務中心主任何怡萱說明，「業者不可以預收訂金才提供契約審閱，如果有類此的情況，我們將蒐集資料移送公平交易委員會，進一步查處。」

市府強調若有此情況，涉嫌違反《公平交易法》第25條規定，後續將蒐集資料移送公平交易委員會查處。