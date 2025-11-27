需增購重型版 ? 「美製彈簧刀」Altius-600M無人機 數量、火力尚稱不足
我國向美方採購、俗稱「彈簧刀」的攻擊型無人機，因為機動性高、部署靈活，被視為反登陸作戰的重要新戰力。日前，國防部長顧立雄，再次視導無人機訓練中心的近況成果時，軍方顯然也將這款武器，列為重點項目。不過，火力不足的"先天問題"，也使得國軍始終有意添購，或是另行採購重型版本，以滿足防衛需求。
「正常，打開射控電腦。」
陸軍無人機訓練中心日前展示了Altius-600M無人機的操作流程，這是該型無人機交付台灣後首次公開相關資訊。儘管訓練中僅使用金屬訓練彈，但發射載台的精簡設計仍令人印象深刻。
台灣防禦協會理事長陳彥廷表示，這種發射系統相對簡單，可輕易整合到小型貨車或卡車上，雖然外觀看似原始，但實際上提供了靈活運用的可能性。
這款無人機的發射系統與官方測試影片中展示的一致，可從吉普車搬上拖車，也能透過輕便發射筒席地使用，甚至能從黑鷹直升機的武器掛架上發射。近期，美軍則更進一步，開始嘗試以 MQ-9 無人機作為母機，打造全新的搭載與打擊概念。
前飛彈指揮部計畫處長周宇平認為，這款無人機對砲兵部隊而言非常適合，能彌補傳統砲兵火力在敵軍換乘階段可能產生的火力間隙。「對砲兵來講，這等於是把原本觀測官的功能，加上自己的火力一併帶著走。配到砲兵部隊，非常合適。因為傳統火砲射程大多在 20 公里左右，敵軍換乘階段可能出現火力間隙，因此必須在敵軍完成換乘前，就具備直接打擊能力。」
特別是明年，我國各軍團所屬的砲兵指揮部，轄下都將成立無人機大隊，國防部長顧立雄對Altius-600M無人機的發展極為重視，今年第二度視導無人機訓練中心的整備進度時，顯然聚焦於這款武器上。
然而，專家普遍認為「彈簧刀」無人機並不足以成為防衛戰的主角。中興大學循環經濟學院合聘教授葉泳蘭指出，這款無人機載彈量太低，在烏俄戰場已被證實無法對大草原型戰場產生決定性影響，特別是面對坦克等重裝甲時效果有限。
陳彥廷則認為，這款無人機對輕型裝甲、登陸艇、氣墊船或小部隊有較高作用，但4公斤左右的彈頭對重裝甲單位破壞力有限。
此外，現有、已經由製造商親手交付的291架，數量上也不足以做為消耗品使用，因此第二波購案已經啟動，不過消息指出的數量，比軍購特別預算草案時傳出地的2000餘架少一些。事實上，顧立雄也曾在八月時表示，視戰力需求和財政餘度，不排除採購火力更重的Altius-700系列。
不過，葉泳蘭進一步指出，與第一視角飛機相比（約600至1000美金），「彈簧刀」的性價比實在太低。因此，有意見認為軍方應將目光轉向國內產品。陳彥廷強調，國產無人機擁有自己的後勤和價格優勢，高低搭配才能真正完成防衛作戰需求。他表示，沒有單一武器可以解決所有問題，面對不同情境必須組合不同武器和戰術。
正如軍方擴增無人機飛手訓練量能，目的就是讓各式、各型、各級無人機，都有人能熟練操作。否則若裝備和戰術組合運用，無法達到「一加一大於二」，再多的採購與視導，最終都只是徒勞。
