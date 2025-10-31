需求偏弱 不銹鋼11月盤價呈平低盤

雖然川習會已在韓國釜山舉行,但受美中貿易戰和俄烏戰爭等因素影響,市場需求仍顯疲弱,加上原料成本仍高,不銹鋼大廠近日來陸續開出的11月盤價呈現平低盤走勢,其中燁聯、唐榮不銹鋼板捲304系列產品,每公噸降1,000元,其餘產品平盤,至於不銹鋼盤元大廠華新和燁興則維持平盤,以提振市場買氣,及穩住市場信心。

燁聯表示,美中元首30日舉行會談，可望為全球貿易戰開啟降溫的序幕，同時美國聯準會宣布今年二度降息，有助於提振市場信心，進而促進未來全球貿易動能。下半年雖為鋼鐵傳統旺季，但受美中貿易戰及俄烏尚未停戰的影響，需求亦受壓抑,待不確定因素逐漸排除後，需求渴望回復至正常水準。

燁聯指出,綜觀主要生產原料價格及匯率走勢，鋼廠生產成本仍居高位,但考量國際市場及國內整體市況後，燁聯決定11月份各項產品售價做適度調整,包括304產品每公噸調降1,000元，316L及430維持平盤。

另一大廠唐榮也表示,該公司11月1牌價也做了適度調整,其中304產品每公噸調降1,000元，316L產品附價維持平盤。

華新坦言,因主要合金原料價格持穩或小幅上揚，有助於支撐不銹鋼市場行情；加上新台幣匯率走貶，進一步推升鋼廠採購成本。此外，美國聯準會已確定今年第二度降息1碼，有助於維持消費市場採購動能。

華新綜合考量市場情勢與協助客戶維持競爭優勢下，決定11月盤元產品牌價調整為,300系產品平盤,316附價平盤,且200系和400系產品也都平盤。

此外,燁興表示,由於新台幣匯率走貶，鐵礦石價格上揚，推升碳鋼及不銹鋼鋼胚採購成本，惟考量終端需求尚未明顯恢復，11月份不銹鋼盤元及碳鋼盤元產品均維持平盤。

