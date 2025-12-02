需求大爆發 2026全球半導體營收可望增26.3%逼近1兆美元
AI（人工智慧）熱潮席捲全球，半導體需求大爆發。世界半導體貿易統計組織（WSTS）發布全球半導體市場最新預測報告，預估2025年全球半導體營收可望成長22.5%，2026年再增長26.3%，逼近1兆美元（約新台幣31.2兆元）關卡。
WSTS預期，2025年全球半導體營收可望達7720億美元，較先前預估高出近450億美元，年增22.5%。主要受惠邏輯IC和記憶體市場得益於AI應用及資料中心基礎設施強勁需求。美洲和亞太地區營收可望增長29.1%及24.9%，主要是受惠邏輯IC和記憶體業務強勁成長；歐洲營收成長5.6%，日本恐下滑4.1%。
2025年邏輯IC營收可望增長37.1%，是增幅最大的產品類別，其次是記憶體營收成長27.8%，感測器營收成長10.4%、微處理器營收成長7.9%、類比IC營收成長7.5%、光電子元件營收成長3.7%；受汽車領域需求疲軟影響，分離式元件營收恐下滑0.4%。
展望2026年，WSTS預期，全球半導體營收可望再成長26.3%，達到9750億美元，記憶體和邏輯IC仍是主要成長動能，分別成長39.4%及32.1%；美洲和亞太地區是成長最強勁的地區，分別成長34.4%及24.9%。
