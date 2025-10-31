需求太旺！日月光今年四度上調資本支出、先進封測營收明年增10億美元

日月光投控營運長吳田玉。

全球封測龍頭日月光（3711）昨天剛舉辦法說會，釋出超強展望，明年無論封裝、測試都會迎來大幅成長，也預告明年投資不會「手軟」，讓市場資金瘋狂買進，股價衝上漲停。

日月光投控昨日舉行法說會，公司指出，核心驅動力來自於AI（人工智慧）和高效能運算（HPC）所引領的先進封測業務。不僅確認2025年先進封測營收16億美元的目標將順利達成，更為2026年釋出積極展望。

今日日月光投控股價直衝漲停，上漲22.5元，股價來到247.5元，再創歷史新高。

日月光財務長董宏思極有信心地表示：「展望2026年，我們看到非常強勁的動能，我們非常有信心，在先進封測2026年的營收將會再增加超過10億美元。」同時，日月光整體業務加速復甦，除了先進封測業務的爆發式增長，其他業務復甦也呈現出優於預期的表現。

日月光在第三季封測業務的表現超越了預期，公司指出，以美元計算，2025年封測全年營收將會超過我們的目標，並且實現超過20%的年增率。

同時，日月光有望再擴大資本支出，今年已經上調四次資本支出，董宏思表示，為因應2026年整體市場強勁需求，日月光投控今年會再增加十億美元資本支出，並將持續對領先技術投資，董宏思直言：「我們不會迴避進行必要的投資，目的不僅是為了確保我們在這一領域的主導地位，還要擴大對競爭對手的主導地位，並全力支持客戶的需求。」



