需求強勁加上供應短缺 白銀價格年漲1.6倍

2025年最受投資人青睞的貴金屬，莫過於黃金與白銀。但與黃金不同的是，白銀除了受到一般投資人追捧，還有大量的工業剛性需求，基本盤相當厚實。因此在強勁的需求與持續的供應短缺下，價格不斷飆漲。根據總部位於美國華府的白銀產業協會估計，2025年全球市場白銀需求超過了供給，大約500萬英兩之多，從供需角度來看，現貨市場的白銀今年上漲了1.6倍，也就不足為奇。

不過接近2025年底，黃金與白銀也分別走出震盪行情，金價雖然一度衝破每盎司4550美元新高，白銀也飆漲至83.97美元歷史高位，但在投資人獲利了結下，雙雙重挫，引發市場對貴金屬漲勢是否已接近尾聲的憂慮。至於白銀為什麼漲得比黃金兇猛，除了供需，還有美元貶值凸顯貴金屬避險價值，以及美中兩國都將白銀視為戰略礦物等外部地緣因素。

至於近年不斷呈現多頭走勢的黃金，仍是各國投資人熱烈追求的標的。不少澳洲人近來就紛紛湧入維多利亞州的馬里伯勒，想試試看自己的淘金手氣。

澳洲淘金導遊米爾斯表示，「最好的一次是那塊80盎司的金塊，我還找到過一塊70盎司的，也找到很多20盎司的，我找到過很多不錯的金塊，最近倒沒有，除了2個月前找到的這塊3.5盎司。」

馬里伯勒這個地區面積9600平方公里，被稱為「黃金三角」，現在它是全球最具金塊探勘潛力的地區之一。電視節目澳洲掏金客也不斷吸引民眾，參與這項含金量極高的戶外活動。

電視節目澳洲掏金客主持人夏農提及，「金價一直處於歷史高點，引發了我前所未見的探勘興趣。」

在維多利亞，淘金者必須向州政府購買許可證，才能保留自己找到的黃金，這張許可證一次可用10年，截至今年11月，已經售出1萬6000張。而一些淘金名人使用的金屬探測器，甚至還賣到缺貨。只不過多數人抱著一夜致富的心情前來，最後賺到的只有森林裡的芬多精。