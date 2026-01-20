需求強烈提前生產計畫 台積電嘉義先進封測七廠1/22首公開

台積電預計於1月22日在嘉義舉行媒體導覽活動，這將是台積電嘉義先進封測七廠首度對媒體公開。（圖：取自台積電官網）

台積電積極拓展全球製造足跡，同時也持續在台灣投資先進製程和先進封裝設施，台積電預計於1月22號在嘉義舉行媒體導覽活動，這將是台積電嘉義先進封測七廠首度對媒體公開。(請聽AI報導)

台積電在美國、日本和德國投資設廠，其中，美國亞利桑那第1座晶圓廠於2024年第4季量產，第2座晶圓廠已經完成建設，預定在2026年開始進機，因為客戶強烈需求提前生產計畫，預計2027年下半年量產，第3座晶圓廠已經開工，並申請許可興建第4座晶圓廠和第1座先進封裝廠。

台積電董事長暨總裁魏哲家於日前在法說會中表示，台積電正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠，未來將繼續在台灣投資先進製程和先進封裝設施。

其中，位於嘉義的先進封測七廠正在進機，是台積電竹科、中科、南科、龍潭及竹南先進封測廠之後，第6座先進封測廠。台積電嘉義先進封測七廠預計1月22號首度對媒體公開，向外界展現持續投資台灣的決心。(以上新聞楊清緣編輯，AI播報)