需求急凍 鑽石巨頭戴比爾斯恐遭非洲國家收購

鑽石巨頭「戴比爾斯」將被出售，非洲國家波札那將取得多數股權。

曾經以「鑽石恆久遠，一顆永留傳」廣告詞而家喻戶曉的知名天然鑽石公司「戴比爾斯」，受到天然鑽石市場惡化衝擊，傳出可能將被出售，最終買家極大機率將由非洲政府與私人財團買下，這也象徵鑽石產業權力重心，產生歷史性轉移。（葉柏毅報導）

據英國「金融時報」報導，在戴比爾斯的出售博弈賽中，以非洲國家「波札那」的地位尤為關鍵。波札那目前持有戴比爾斯15%的股權。戴比爾斯大股東「英美資源集團」執行長「萬布拉德」直言，任何戴比爾斯的交易方案，最終都無法繞過波札那政府的態度。這也意味著，戴比爾斯未來的所有權結構，將更深度地「非洲化」。

廣告 廣告

報導說，由於鑽石市場持續惡化，因此戴比爾斯希望在今年內，完成公司出售流程，目前公司的售出過程「進展順利」，幾乎能肯定波札那政府將在未來的股權結構中扮演更吃重的角色。而這場「非洲回收鑽石主權」的戲碼，其後所呈現的，是天然鑽石產業正在遭遇的「完美風暴」。

分析師指出，人造鑽石以更低的價格，與更穩定的供應快速擴張，對天然鑽石形成結構性替代；再加上全球對奢侈品的消費降溫，進一步壓抑對天然鑽石的需求。同時，美國對印度這個全球最大鑽石拋光中心加徵關稅，干擾貿易流動，使得原鑽與成品，無法像過去那樣順暢流通。對於「英美資源集團」而言，必須果斷止血，重新聚焦核心業務，因此它們才會選擇，出售戴比爾斯公司。