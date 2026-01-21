即時中心／林耿郁報導

台灣人瘋日旅不是新聞；在首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國抵制後，日本部分地方政府，將招攬觀光客的重點轉往台、韓。最新消息是台灣虎航決定，原定今（2026）年3月底結束的九州大分機場、東北秋田機場2條包機航線，將雙雙延長營運至10月底，以服務更多台、日旅客。

包機延長！日本國土交通省昨（20）天宣布，去（2025）年全年共有4,270萬外籍旅客造訪日本，不僅再創新高，且比前一年（2024）暴增將近6百萬人；至於詳細的旅客來源國家數據，預計將於今（21）天稍晚正式公布。

不過國土交通相金子恭之證實，受「台灣有事」風波影響，12月中國赴日旅客大減；不少地方政府則將攬客重點轉向台灣、南韓，希望彌補中客缺口。

《讀賣新聞》報導，去（2025）年4月台灣虎航開通桃園-九州大分空港包機航班，原定將於十月份結束營運；不過因為大受歡迎，包機延長至今年3月底。

最新消息是，虎航決定二度延長飛往大分空港，每週三、日各1趟往返的包機服務，至今年10月24日為止。

沒在怕熊！秋田空港營運暢旺 虎航五度延長包機

另一方面，雖然去年熊害氾濫，但台灣客飛往東北秋田縣的需求依舊十分暢旺。

NHK報導，原定今年3月底結束的虎航桃園-秋田空港包機，也將延長營運至10月底。在此期間內，虎航將繼續維持每週一、四各1趟往返頻率。

秋田縣政府表示，這條包機航線自2023年底恢復營運以來，搭乘率一直保持在90%左右；加上本次延長，已經是第五度延長包機服務。

接下來秋田縣府將持續爭取包機升格為定期航線，吸引更多台灣民眾前往東北旅遊。

一架虎航班機停在秋田空港。（資料照／擷取自Google Maps）

原文出處：快新聞／需求旺盛！虎航再延長日本「這2地」包機服務

