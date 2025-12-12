需求減少 碩士在職專班紛裁撤

受少子化影響，不少大學系所紛紛停招、裁併，這股風潮也吹向在職專班。根據教育部公告最新增設調整核定表，一一五學年大學學士班、博士班與在職專班等，共計七十九個科系與學程辦理停招、裁撤，其中四十七個科系組、近六成為碩士在職專班。

學界直言，過去民眾要取得碩士學位不容易，因此就業數年後才回頭進修，然而近年隨人口減少，一般碩士班考試競爭不若以往，取得碩士學位才出社會者愈來愈多，這也讓在職專班的需求隨之下降，也因為招不到學生，導致近年大專校院陸續裁撤碩士在職專班。

根據教育部公告一一五增設調整核定表，有四十七個科系組、近六成為碩士在職專班辦理停招、裁撤。其中台師大去年裁撤逾十個教學碩專班，今年再停招英語教學碩士在職專班、裁撤資訊教學碩士在職專班等；清大則裁撤數理教育研究所科學教育教師、環境與文化資源學系社會學習領域等教師碩士在職專班。

清大教務長巫勇賢表示，二個碩專班都是竹教大時期設置，先前已停招一陣子，因學生都已畢業，才於近期向教育部提報裁撤。

中正大學副校長詹盛如分析，碩士在職專班評估已到了臨界點，就業的成熟人口若有再進修需求多半已完成加值；再者，近年初任教師也多具備碩士學位，讓教學碩專班等不再有需求；也有部分科系如理工、資通訊等不適合碩專班，僅有假日才上課，不見得讀得下去。

詹盛如也說，碩士與學士邏輯不同，很多人有意願讀碩士但一直不就讀，是希望有朝一日能拿洋碩士；再者是考慮薪資市場，很多職業有無碩士學歷對薪資影響不大，在職專班要邊讀書邊工作，辛苦之餘不一定加薪，就更不想讀。

世新大學副校長林恒志則觀察，廿、卅年前有些人要拿到碩士學位才有利於職涯，但如今這批人普遍已取得學位，隨之而來的，是一般碩士班變得很容易考。

林恒志舉例，二○一一年前後，還是幾百人報考私大的法律所，只為了搶幾十個名額；到了二○二一年左右，不僅招生名額變多，報名者也不到百人，讓年輕人就業前多已具備一般碩士學位。

一名私立大學高層也說，很多人讀碩專班是採實用取向，優先選擇就業市場強勢的科系，但近年國內人口成長放緩，有再進修需求的人基數也變少，不以實用為導向的碩專班勢必先萎縮，再加上近年一般碩士班易考，在職專班自然難逃裁撤一途。

