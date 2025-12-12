需求減少 碩士在職專班紛裁撤
受少子化影響，不少大學系所紛紛停招、裁併，這股風潮也吹向在職專班。根據教育部公告最新增設調整核定表，一一五學年大學學士班、博士班與在職專班等，共計七十九個科系與學程辦理停招、裁撤，其中四十七個科系組、近六成為碩士在職專班。
學界直言，過去民眾要取得碩士學位不容易，因此就業數年後才回頭進修，然而近年隨人口減少，一般碩士班考試競爭不若以往，取得碩士學位才出社會者愈來愈多，這也讓在職專班的需求隨之下降，也因為招不到學生，導致近年大專校院陸續裁撤碩士在職專班。
根據教育部公告一一五增設調整核定表，有四十七個科系組、近六成為碩士在職專班辦理停招、裁撤。其中台師大去年裁撤逾十個教學碩專班，今年再停招英語教學碩士在職專班、裁撤資訊教學碩士在職專班等；清大則裁撤數理教育研究所科學教育教師、環境與文化資源學系社會學習領域等教師碩士在職專班。
清大教務長巫勇賢表示，二個碩專班都是竹教大時期設置，先前已停招一陣子，因學生都已畢業，才於近期向教育部提報裁撤。
中正大學副校長詹盛如分析，碩士在職專班評估已到了臨界點，就業的成熟人口若有再進修需求多半已完成加值；再者，近年初任教師也多具備碩士學位，讓教學碩專班等不再有需求；也有部分科系如理工、資通訊等不適合碩專班，僅有假日才上課，不見得讀得下去。
詹盛如也說，碩士與學士邏輯不同，很多人有意願讀碩士但一直不就讀，是希望有朝一日能拿洋碩士；再者是考慮薪資市場，很多職業有無碩士學歷對薪資影響不大，在職專班要邊讀書邊工作，辛苦之餘不一定加薪，就更不想讀。
世新大學副校長林恒志則觀察，廿、卅年前有些人要拿到碩士學位才有利於職涯，但如今這批人普遍已取得學位，隨之而來的，是一般碩士班變得很容易考。
林恒志舉例，二○一一年前後，還是幾百人報考私大的法律所，只為了搶幾十個名額；到了二○二一年左右，不僅招生名額變多，報名者也不到百人，讓年輕人就業前多已具備一般碩士學位。
一名私立大學高層也說，很多人讀碩專班是採實用取向，優先選擇就業市場強勢的科系，但近年國內人口成長放緩，有再進修需求的人基數也變少，不以實用為導向的碩專班勢必先萎縮，再加上近年一般碩士班易考，在職專班自然難逃裁撤一途。
更多udn報導
妹子被迫聽隔壁房恩愛聲 她嘆活該不聽網友評論的勸
好萊塢女星紐約街頭被車撞死 享年60歲
狠男灌麵湯虐死妻 冷血致電岳母：妳女兒不行了
那話兒太小找嘸女友？母拖大學兒就診 醫檢查嚇壞
其他人也在看
職場壓力大？10個方法幫你遠離憂鬱、照顧心理健康
現代上班族在職場上承受龐大的壓力：業績、KPI、升遷、人際互動、家庭照顧……都可能成為壓力來源。長期累積，容易引發焦慮與憂鬱問題，嚴重時甚至影響工作與生活品質。 憂鬱症不是脆弱，而是疾病，需要被正視。其實，有些事情我們在日常生活中就能做；有些則需要企業和政府共同支持，打造友善職場。以下10招，有助守住心理健康。 第❶招 已婚的人在職場之外，多了一個家庭的角色，家庭成員一定要給予支持，因為家庭關係和諧是助力，也是加分；若家庭關係不和諧，會影響職場上的表現和心情。而對於職場上未婚的人來說，支持系統來自於朋友，心情不好的時候，可以找朋友聊天傾訴。 第❷招 職場環境中，同事的支持力量大於主管，因此，應該和同事維持良好的互動關係。 第❸招 工作壓力大的時候，個人情緒的反應越明顯，工作比較容易失常，主管認同度降低，就越容易感到焦慮及憂鬱，因此，要和主管維持良好的溝通管道。 第❹招 可以先了解壓力的來源，以日記方式寫下自己在何種情況下會有壓力？和誰相處時會有壓力？然後寫下自己的反應如憤怒，針對反應的紓解方法如抽菸、運動等，再記下哪些方法對紓壓有效或是沒效？ 第❺招 在工作和休閒之間，找出平衡的方式，常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
領完年終再跳槽？ 專家1理由搖頭：恐提前引爆
主計總處發布最新統計，今年前10月全體受僱員工的 「經常性薪資中位數」為新台幣3萬，然而，未滿30歲族群的中位數僅略高於3萬元，需要到40至49歲的階段，薪資中位數才能突破4萬元。EBC東森財經新聞 ・ 19 小時前 ・ 1
投資年齡決定策略 專家：30歲前適合股票 40歲後買債券更穩
「上班族孫小姐每月將三分之一薪資購買ETF，並計劃隨著年齡增長提高投資比例！」專家建議，年輕族群可依照年齡、風險承受度選擇不同投資策略，從股票、債券到不動產，甚至知識型投資如創作、線上課程等，都能成為有效的被動收入來源。這些長期投資策略能幫助上班族在退休前建立穩定的財務基礎，以支撐未來退休生活。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
車難賣 錢歹賺 經銷商拒絕再玩 汽車銷售進入冰河時期？
關稅懸而未定，全球局勢多變，不確定因素四處充斥。2025年只是車市寒冬，更讓人懷疑是否進入冰河時期？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 17
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 26
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 163
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 82
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 15
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 22 小時前 ・ 13
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 231
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 6
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 21 小時前 ・ 39
工程師「年薪300萬下班只能吃超商！」房價高、機能卻像荒野求生…搶買「3大重劃區」網喊超後悔
央行第七波信用管制效應在下半年全面顯現，房市氣氛從2025年初的「惜售」轉為年底的「焦慮」，在PTT房版或是Mobile01論壇上最熱門關鍵字，不再是台積電或是增值，反而是機能落差、通勤地獄等字眼。事實上，下半年進入預售案交屋潮，在銀行貸款水位緊縮、甚至貸不到款的壓力下，還要面對當初搶買的重劃區依舊荒涼的現實，爆發一波強烈「交屋後悔潮」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 424
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 3
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 23
川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」
[Newtalk新聞] 美國上周末宣布了 「2025 國家安全戰略」 ( 2025 NSS) ，不但說要撤出北約核心，大罵歐洲領導人，還稱在各國培植右翼勢力，干涉各國內政， 此外，川普想吞併格陵蘭島的言論也熱怒丹麥。據《紐約時報》10 日報導，丹麥國防情報局在其公開風險評估報告中首次對美國提出擔憂。該局在週三發佈的新報告中稱，川普政府時期的美國戰略重心轉變，以及對盟友日益加大的施壓，正對丹麥的國家安全產生新的不確定性。 丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852 綜合《今日俄羅斯》（RT）報導，這份年度報告新增了一個題為「美國正在改寫議程」（The US is changing the agenda）的章節。該章節闡釋，美國正不斷將本國利益置於優先地位，如今更是將其經濟與科技實力當作權力工具，而這種手段同樣被施加於盟友與合作夥伴之上。 這份 64 頁的報告提及美國對盟友徵收關稅、強化北極地區活動的做法，同時也表達了與歐洲多國領導人相同的憂慮，矛頭直指川普政府的「美國優先」外交政策。 報告中寫道 : 「美國正動用經濟手段（包括威脅加征高額關稅）推行自新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 41
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話