需求激增！就安基金增撥8820萬 支應外籍看護家庭擴大喘息

就業安定基金管理會將針對114年度「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫」增撥經費8820萬餘元。廖瑞祥攝



為了減輕聘僱外籍看護家庭的照顧壓力，勞動部今（12/17）日召開就業安定基金管理會，正式通過衛福部提案，將針對114年度「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫」增撥經費新台幣8820萬8985元。勞動力發展署署長黃齡玉說明，因應今年度服務量急遽增長帶來的預算缺口，確保長照家庭的喘息權益不受影響。

根據衛福部提供的數據顯示，今年1至8月聘僱外看使用擴大喘息服務的數量呈現急速成長趨勢，累計服務人數已達4萬9095人，而服務人次更高達72萬1419人次，累計申報經費達6億242萬餘元。

廣告 廣告

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉表示，該計畫由衛福部長照服務發展基金與勞動部就業安定基金各分攤 50%，由於前8個月平均單月執行經費約7528萬元，截至今年8月底，勞動部應負擔的金額已接近原定補助經費上限，為支應後續執行需求，遂提報增編計畫。

衛福部評估，以此增長趨勢推算至今年12月底，計畫年度總經費將達到9億2224萬餘元，衛福部與勞動部需各再追加約8820萬元的預算，而就安基金委員會委員對此表達支持並通過提案，以符合聘僱外看個案的實際使用現況。

勞動部指出，自109年推動擴大喘息服務以來，凡被照顧者經評估為長照等級第2級以上，其家庭照顧者即可申請服務，不再受30天空窗期限制，不過，「喘息服務」的目的是讓家庭照顧者獲得休息，與外籍看護休息的「短照服務」目的不同，申請者可依需求自行規劃。

更多太報報導

就保法翻修！加保擴及65歲以上 育嬰留停津貼新增「6＋1個月」

【週休三日再起2-2】從拚命加班到效率三休 台灣真的準備好了嗎？

【週休三日再起2-1】連「真 · 週休二日」都沒有 四日工作制為何只剩口號？