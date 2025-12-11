需求疲弱與OPEC提高石油產量 國際油價不振 天然氣4天內暴跌15%

天然氣期貨價格從12月8日至11日的4個交易日，累計暴跌14.6%。（圖片來源／pixabay）

本周，原油價格觸及2周低點，汽油期貨價格跌至4.75年的最低點。對於能源價格的低迷走勢，總部位於芝加哥的美國財經媒體《Barchart.com》一篇報導分析能源價格疲弱的主因，包括投資人擔心，全球石油供應過剩，以及美國冬季氣溫預測偏高，帶來影響，引起天然氣價格暴跌。

在周四亞洲電子盤，紐約西德州原油期貨（WTI）盤中下挫1.24%，報每桶58.2美元，4天來第3天走跌，累計4天的跌幅為3.2%。

天然氣期貨跌更慘，周四盤中下跌1.5%，跌至一個月新低，從12月8日至今日（12月11日）的4個交易日，累計暴跌14.6%。

天然氣期貨4天累計暴跌14.6%

全球大宗商品交易商托克集團（Trafigura）周二表示，鑒於石油新增供應和疲軟的能源需求，明年全球石油市場將出現「超級過剩」，這番悲觀預測的言論引發全球石油供應過剩的擔憂，令油價備受壓力。

原油裂解價差（Crack Spread）走弱，是油價疲弱的另一個負面因素。因為裂解價差摔至7周低點，抑制煉油商購買原油並將其提煉成汽油和餾分油的意願。

所謂原油裂解價差，是原油價格與其提煉出的成品油（如汽油、柴油、航空燃油）售價之間的價差，代表煉油廠的毛利空間，反映下游成品油供需與煉油業的獲利能力，是衡量油市健康狀況的重要指標，價差擴大表示煉油利潤好，通常會帶動原油需求與價格，反之則收斂。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（沙烏地阿美、Saudi Arabian ）上周四宣布，將1月交割的阿拉伯輕質原油價格下調30美分/桶，創下2021年1月以來的最低水準，也對原油價格構成壓力，顯示能源需求疲軟。

美國和OPEC都提高石油產量

需求疲軟的另一個證據是，14億桶原油「全飄在海上」。英國的大數據軟體公司Vortexa周一通報，截至12月5日當週，停泊在海上至少7天的油輪原油庫存比前一周減少7.9%，至1.2123億桶。

但是目前全球海上正「漂浮」約14億桶未消化原油，比2016至2024年同期平均水準高出24%，這些原油有些正在等待靠岸，但是有些甚至連買家都還沒找到，漂浮的原油是否還算作可用的供應量，成為市場最棘手的問題。

上個月，由於美國產量超出預期，石油輸出國家組織（OPEC）也提高原油產量，OPEC將第三季全球石油市場從供應短缺修正為供應過剩。OPEC表示，目前估計第三季全球石油市場將出現50萬桶/日的剩餘，而上個月預估為供應短缺40萬桶/日。此外，美國能源資訊署（EIA）將2025年美國原油產量預估從上個月的1,353萬桶/日上調至1,359萬桶/日。

