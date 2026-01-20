需求疲弱 中國發改委：將推5年擴大內需戰略方案

（中央社記者李雅雯台北20日電）中國發改委今天表示，經濟需求疲弱問題明顯，宏觀政策必須著重於擴大國內需求，將結合新一波科技革命、產業變革需要，研擬推出2026至2030年擴大內需戰略實施方案。

中國國務院新聞辦公室今天上午召開記者會，主題為「介紹落實中央經濟工作會議精神推動十五五實現良好開局有關情況」，「十五五」所指為十五五規劃（第15個5年計畫、2026至2030年）。

中國國家發展改革委（發改委）副主任王昌林表示，目前中國經濟運作確實存在「供強需弱」問題。經濟發展是供給、需求相互作用、共同推動的過程；供給決定需求的滿足，新需求也會拉動供給、催生新的供給，才能實現經濟良性循環。

他說，目前需求不足問題較突出，同時也有供給不充分問題；供給正處於「有沒有」轉向「好不好」階段，有的需求很大，不過供給不能滿足。

王昌林認為，對於這些問題，必須落實中央經濟工作會議精神，擴大內需、優化供給，推動供需在更高水準上實現動態平衡和良性循環，促進形成更多由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟發展模式。

王昌林提出要做到「3個堅持」。

第1個為「堅持把宏觀政策的發力點放在做強國內大循環上、全方位擴大國內需求」。他說，適應需求升級趨勢，結合新一波科技革命和產業變革需要，將研究推出2026至2030年擴大內需戰略實施方案，以新需求引領新供給、以新供給創造新需求，努力實現供需互促、循環升級。

第2個為「堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上、加快構建現代化產業體系」。他說明，實體經濟是中國經濟發展根基，要適應產業轉型升級需要，透過創新不斷催生新的供給、新的就業崗位。

他提到，堅持智慧化、綠色化、融合化方向，推動重點產業提質升級，大力培育、壯大新興產業和未來產業，深入展開「人工智慧+」行動；發揮好國家創業投資基金行業標竿作用，研究設立國家級併購基金，加強政府投資基金布局規劃和投向指導，促進創新、創業、創造。

第3個為「堅持把市場運行的調控點放在縱深推進全國統一大市場建設上、充分激發市場活力」。他說，必須綜合整治「內捲式競爭」，從「捲價格」往「優價值」轉變；完善市場准入、公平競爭、產能退出等機制，加強產能調控，化解供大於求矛盾。

王昌林強調，必須細化地方招商引資鼓勵和禁止事項邊界，規範地方經濟促進行為；加強重點行業價格監管，依法依規治理企業低價無序競爭，形成優質優價、良性競爭的市場秩序；將大力實施品質品牌戰略，引導破解內捲式競爭。（編輯：陳鎧妤）1150120