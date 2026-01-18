需求疲弱一月短暫反彈告終 全球貨櫃運價回檔下挫

根據英國航運相關網站表示，全球貨櫃航運市場在一月短暫反彈後迅速降溫，受需求疲弱與地緣政治不確定性持續影響，近期主要航線運價明顯回落，航商定價能力再度面臨考驗。

據德魯里最新數據顯示，德魯里世界貨櫃運價指數近日下跌四％，降至每四十呎櫃二千四百四十五美元，幾乎回吐前一週大漲的多數漲幅。之前，該指數曾單週勁揚十六％，來到二千五百五十七美元。

跨太平洋航線成為此次修正的重災區，上海至紐約即期運價下跌十％，降至每櫃三千五百六十八美元；上海至洛杉磯則下滑七％，至二千九百零九美元。分析師指出，儘管中國農曆新年假期前的工廠停工期將於二月中旬登場，過往通常會帶動搶艙與運價上揚，但今年需求動能明顯不足，未能支撐價格。

德魯里分析，航商無法延續先前漲勢，顯示之前運價調升屬於短期操作，最終未獲市場買單。

亞歐航線同樣走弱，上海至鹿特丹運價下跌三％，至每櫃二千七百六十三美元；上海至熱那亞則小幅下滑一％，至三千八百三十九美元。

德魯里指出，紅海局勢仍不穩定，受伊朗抗議升溫及美國可能直接軍事介入風險影響，多數航商暫緩恢復經蘇伊士運河航行計畫。

市場波動凸顯二○二六年初貨櫃市場脆弱狀態，儘管馬士基日前宣布，其中東︱歐洲航線服務將永久恢復經蘇伊士運河航行，但多數航商態度依舊審慎。截至一月十一日止的一週，繞行好望角的航次激增至二百零三航次，較前一週倍增。

德魯里指出，在美中貿易措施走向未明、紅海安全風險尚未解除的情況下，全球貨櫃市場短期內恐仍將持續震盪。