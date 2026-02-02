需求轉弱 拖累全球貨櫃運價連跌3週

據英國航運相關網站表示，在農曆新年前貨運需求走弱，加上蘇伊士運河通行情勢仍存高度不確定性影響下，全球貨櫃運價連續第三週下滑，主要東西向貿易航線普遍承壓，市場短期走勢轉趨保守。

德魯里（Drewry）世界貨櫃指數近日下跌五％，降至每四十呎貨櫃二千一百零七美元，跌幅主要來自跨太平洋及亞洲─歐洲航線。

最新週度資料顯示，上海至紐約航線現貨運價下滑七％，至二千九百六十九美元；上海至洛杉磯航線則下跌四％，至二千四百四十二美元。

德魯里指出，隨著市場需求進一步趨緩，加上承運商持續調整航線與運力配置，未來數週貨櫃運價仍可能面臨下跌壓力。

從運力觀察，德魯里資料顯示，承運商已宣布於二月份取消六十三班航次，明顯高於一月份二十七班，主要因中國大陸多地工廠配合農曆新年停工，取消航次數量大增，凸顯航商在需求疲弱環境下，仍高度依賴運力管理手段以支撐運價水準。

航運市場同時受到紅海與蘇伊士航線策略不確定性升高影響，不同航商採取路線選擇差異，進一步放大亞洲至歐洲航線運價波動。

數據顯示，上海至鹿特丹航線現貨運價下跌五％，至二千三百七十九美元；上海至熱那亞航線（Genoa）則下滑六％，至三千二百九十三美元。

德魯里分析，因繞行好望角所吸收的全球貨櫃運力約達二百萬TEU，約占全球貨櫃船隊的八％，過去一年有效收緊市場供給並支撐運價。然而，一旦大規模航線重返蘇伊士運河，該運力緩衝可能迅速消失。

德魯里分析師達馬斯（Philip Damas）表示，航商何時、及以何種規模重返蘇伊士運河，仍是二○二六年貨櫃市場最關鍵不確定因素之一。他指出，這項決策將深刻影響全年運力供給、運費水準與航程時間。

業界分析人士示警，即使紅海局勢未再惡化，隨著新船持續交付及整體需求趨緩，二○二六年全球貨櫃運價仍可能面臨最高達二十五％下修風險。