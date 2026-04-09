需要時你們不在！川普再嗆北約 白宮擬懲罰不挺伊朗戰爭成員國

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2025年10月22日，美國總統川普在白宮橢圓形辦公室會見北約秘書長呂特。美聯社



北約秘書長呂特於美東時間週三（4/8）會見美國總統川普，但美國媒體透露，白宮正考慮懲罰北約部分成員國的計劃，因總統川普認為這些國家在伊朗戰爭期間沒有向美國及以色列提供足夠協助。

《華爾街日報》引述美國政府官員說法稱，計劃涉及將美軍從被視為對伊朗戰爭未盡協助的北約（NATO）成員國撤出，並派到更為支持美國的國家。而在過去幾週，該計劃已在美國高層官員間流傳並獲得支持，目前仍處於構想初步階段，是白宮正在討論的多項懲罰北約方案之一。

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兩名美國政府官員表示，除部隊調動外，該計劃還可能涉及關閉至少一個歐洲國家的美軍基地，可能是西班牙或德國。而被視為支持美國有望受惠的國家包括波蘭、羅馬尼亞、立陶宛和希臘，他們是首批表態支持組成國際聯盟監控荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的國家。

報導指出，這項計劃可能導致更多美軍派到更靠近俄羅斯邊境的地區，很有可能激怒莫斯科。

呂特（Mark Rutte）前往華府與川普（Donald Trump）會面前，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）指出，川普計劃與呂特展開一場非常「坦率直白的對話」，並指北約在過去6週的伊朗戰爭期間背棄美國人，「這實在令人感到遺憾，畢竟一直以來都是美國人在為他們的國防提供資金。」

川普則在週三晚間於自家社群媒體Truth Social發文稱：「當我們需要北約時，他們不在場；如果我們再次需要他們，他們也不會出現。」

美國在歐洲駐軍約8.4萬人，確切人數會因軍事演習和輪調部署而有所變動。目前還無法確定哪些國家的美軍會被撤回，但自川普去年重返白宮以來，已有若干北約成員國與他產生摩擦，而近期反對伊朗戰爭的舉動更招來美國總統的怒火。

西班牙是北約成員國中唯一沒有表明將把國內生產毛額（GDP）的5%用於國防的國家，並阻止參與伊朗行動的美軍機使用該國領空。儘管德國是美國在中東區域軍事行動的重要樞紐之一，但美國政府官員對柏林高層批評伊朗戰爭的做法也感到不滿。

義大利亦曾短暫阻止美軍使用西西里島的一處空軍基地；法國則是在美國保證不參與空襲伊朗的飛機才會降落後，才同意讓美軍使用位於該國南部的基地。

事實上，川普在第一任總統任內，就曾於2020年下令從德國撤回約1萬2000名美軍，但前總統拜登（Joe Biden）2021年上台後便推翻這項決定。

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