「需要錢向橘子拿」！檢察官曝柯文哲對話 引本人名言轟：用刀叉吃人肉
前台北市長柯文哲涉及京華城案，被懷疑指示貼身助理「橘子」許芷瑜緊急出國，現仍未到案通緝中。主任檢察官林俊庭今再指控，柯文哲自己向同仁說過「有需要錢的時候就直接向橘子拿」，加上他撕碎的便條寫「晶華→orange出國」，可見曾經手京華城案款項，更引用柯文哲的話作為註腳，斥責柯文哲為了「給京華城方便」一路放行，「用刀叉吃人肉」。
京華城案連續8天開庭言詞辯論，今（12/16）日上午由檢方續行論告。蒞庭主任檢察官林俊廷昨日鉅細靡遺指證，查扣的Excel檔「工作簿」是柯文哲的帳冊，並說明威京集團捐給民眾黨210萬是沈慶京給柯文哲的賄款。他今日繼續指出「工作簿」是由柯文哲親自製作、填寫，其中記載「小沈-1500」則是沈慶京行賄柯文哲的1500萬元，與京華城案存在對價關係。
林俊廷指出，「橘子」許芷瑜就是幫柯文哲處理大額資金的人，博弈教父陳盈助捐的300萬、悟覺妙天捐的1000萬都是許芷瑜經手，甚至蘇進強擔任新故鄉協會秘書前，柯文哲也告知過蘇進強「我會親自出面和金主感謝，有需要錢的時候就直接向橘子拿」，還強調現階段「只能給現金」。
林俊廷指出，檢廉搜出柯文哲撕碎的紙條，發現上面寫著4點，「1. 木可內帳有無洩漏？自我檢查 2. 晶華→orange出國 3. 太高調 李文宗 4. 陳其邁 高雄國賓飯店140」等語，可見橘子經手的錢與京華城案有關，柯文哲才會緊急安排她出國，還想利用高雄國賓飯店還反擊當時輿論的質疑。
林俊廷也把話題帶到「小沈已給過」，表示黃珊珊早在廉詢時就坦承，她認為柯文哲當時是在說「沈慶京已經捐款過了」，還證稱民眾黨員、現任基隆市副市長邱佩琳當時也曾要向沈慶京募款，但柯文哲對她也說了同樣的話。
林俊廷透過對話紀錄還原時間序，指出柯文哲請黃珊珊、邱佩琳、李文宗、范有偉等人處理募款，黃珊珊傳訊息告知李文宗要開會，李文宗轉而與范有偉約時間，同天晚上，黃珊珊就傳一份「重要資料」檔案給柯文哲，柯文哲旋即就告訴黃珊珊「小沈已給過」。林俊廷表示，比對黃珊珊的證詞，她曾解釋在「我跟柯文哲報告過」以後，柯文哲才說這段話，可見其意指沈慶京已經給過錢。
「任何一般理性的正常人，會如何解讀這兩句話？」林俊廷砲轟，柯文哲想了一年的辯解，最後卻回答法院沈慶京給過很多「建議」和「幫助」，還說他真正的目的，是要拒絕黃珊珊的計畫。
結束論告前，林俊廷引用柯文哲的話作為「京華城案的寫照」，表示柯文哲曾說「現在的政商關係非常高雅，我給你一個方便，那你在選舉的時候如何回饋，那也不是直接進你的帳戶，所以現在的政商關係，有時候開玩笑就說，用刀叉在吃人肉，都是很高雅的」、「其實真的有選過一次的人，就知道眉角在哪裡，哪裡是進你的帳戶，拜託，都是在旁邊弄的啦」。
林俊廷狂轟數次「什麼叫作我給你一個方便？」就是當京華城案卡關時，柯文哲先後指示都發局、時任副市長彭振聲當PM，寫紙條要求行政流程加速，還施壓產發局讓京華城盡快通關。
林俊廷嘆息，在這一年之間，他一直稱呼柯文哲為「柯文哲市長」，是因為他也是台北市的選民，想給柯文哲應有的尊敬，也是在提醒柯文哲，以市長的身分不應該收這些錢。他相信柯文哲本該是清廉的，只是因為把沈慶京給的「魔戒」戴上去，讓自己留下汙點。
更多太報報導
「小沈-1500」是什麼？柯文哲昔稱不知 檢察官轟：給的是現金你怎麼忘得了？
藍白未必完全排除倒閣！游盈隆曝3誘因：讓柯文哲重現江湖呼風喚雨
柯文哲涉收黑錢辯「轉手」！ Excel Pay變出幾千萬 檢察官嘆：明知真相卻相信謊言？
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 41
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 42 分鐘前 ・ 36
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 11
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 73
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 6 小時前 ・ 20
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 127
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
「邪惡帝國」之首延遲付款欠333億 規則漏洞大谷遭批是推手
道奇隊挑戰世界大賽三連霸，積欠延遲付款金額達到10億美元，形同借明日的錢，花在今日戰績，美媒報導，道奇作法形同鑽漏洞，而大谷翔平成為「延遲付款」最大推手。太報 ・ 5 小時前 ・ 19
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 63
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 4 小時前 ・ 3
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 27 分鐘前 ・ 112
劉宇寧太爽啦！錢多到花不完卻為這戲爆哭 見趙露思超佩服
【緯來新聞網】劉宇寧和趙露思主演古裝愛情劇《珠簾玉幕》飾演智商在線、揮金如土的珠寶商人「燕子京」，是緯來新聞網 ・ 27 分鐘前 ・ 發起對話
馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 652
來倒閣啊！卓榮泰不副署財劃法 Cheap揭政治盤算
行政院長卓榮泰15日宣布不副署財劃法，並認為立法院可以依憲法增修條文，對他提出倒閣、不信任投票制衡。臉書粉絲專頁「Cheap」發文分析倒閣的政治盤算，也掀起網友的套討論。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 62