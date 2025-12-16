「需要錢向橘子拿」！檢察官曝柯文哲對話 引本人名言轟：用刀叉吃人肉

柯文哲被控收取威京集團沈慶京賄款1500萬元，相關款項被懷疑是由貼身助理「許芷瑜」經手。廖瑞祥攝



前台北市長柯文哲涉及京華城案，被懷疑指示貼身助理「橘子」許芷瑜緊急出國，現仍未到案通緝中。主任檢察官林俊庭今再指控，柯文哲自己向同仁說過「有需要錢的時候就直接向橘子拿」，加上他撕碎的便條寫「晶華→orange出國」，可見曾經手京華城案款項，更引用柯文哲的話作為註腳，斥責柯文哲為了「給京華城方便」一路放行，「用刀叉吃人肉」。

京華城案連續8天開庭言詞辯論，今（12/16）日上午由檢方續行論告。蒞庭主任檢察官林俊廷昨日鉅細靡遺指證，查扣的Excel檔「工作簿」是柯文哲的帳冊，並說明威京集團捐給民眾黨210萬是沈慶京給柯文哲的賄款。他今日繼續指出「工作簿」是由柯文哲親自製作、填寫，其中記載「小沈-1500」則是沈慶京行賄柯文哲的1500萬元，與京華城案存在對價關係。

林俊廷指出，「橘子」許芷瑜就是幫柯文哲處理大額資金的人，博弈教父陳盈助捐的300萬、悟覺妙天捐的1000萬都是許芷瑜經手，甚至蘇進強擔任新故鄉協會秘書前，柯文哲也告知過蘇進強「我會親自出面和金主感謝，有需要錢的時候就直接向橘子拿」，還強調現階段「只能給現金」。

林俊廷指出，檢廉搜出柯文哲撕碎的紙條，發現上面寫著4點，「1. 木可內帳有無洩漏？自我檢查 2. 晶華→orange出國 3. 太高調 李文宗 4. 陳其邁 高雄國賓飯店140」等語，可見橘子經手的錢與京華城案有關，柯文哲才會緊急安排她出國，還想利用高雄國賓飯店還反擊當時輿論的質疑。

柯文哲貼身幕僚「橘子」許芷瑜被懷疑經手京華城案賄款，目前仍在通緝中。翻攝自法務部調查局網站

林俊廷也把話題帶到「小沈已給過」，表示黃珊珊早在廉詢時就坦承，她認為柯文哲當時是在說「沈慶京已經捐款過了」，還證稱民眾黨員、現任基隆市副市長邱佩琳當時也曾要向沈慶京募款，但柯文哲對她也說了同樣的話。

林俊廷透過對話紀錄還原時間序，指出柯文哲請黃珊珊、邱佩琳、李文宗、范有偉等人處理募款，黃珊珊傳訊息告知李文宗要開會，李文宗轉而與范有偉約時間，同天晚上，黃珊珊就傳一份「重要資料」檔案給柯文哲，柯文哲旋即就告訴黃珊珊「小沈已給過」。林俊廷表示，比對黃珊珊的證詞，她曾解釋在「我跟柯文哲報告過」以後，柯文哲才說這段話，可見其意指沈慶京已經給過錢。

「任何一般理性的正常人，會如何解讀這兩句話？」林俊廷砲轟，柯文哲想了一年的辯解，最後卻回答法院沈慶京給過很多「建議」和「幫助」，還說他真正的目的，是要拒絕黃珊珊的計畫。

民眾黨立委黃珊珊日前曾到北院作證，面對檢方質問柯文哲說「小沈已給過」，她回應當時沒想太多。資料照。廖瑞祥攝

結束論告前，林俊廷引用柯文哲的話作為「京華城案的寫照」，表示柯文哲曾說「現在的政商關係非常高雅，我給你一個方便，那你在選舉的時候如何回饋，那也不是直接進你的帳戶，所以現在的政商關係，有時候開玩笑就說，用刀叉在吃人肉，都是很高雅的」、「其實真的有選過一次的人，就知道眉角在哪裡，哪裡是進你的帳戶，拜託，都是在旁邊弄的啦」。

林俊廷狂轟數次「什麼叫作我給你一個方便？」就是當京華城案卡關時，柯文哲先後指示都發局、時任副市長彭振聲當PM，寫紙條要求行政流程加速，還施壓產發局讓京華城盡快通關。

林俊廷嘆息，在這一年之間，他一直稱呼柯文哲為「柯文哲市長」，是因為他也是台北市的選民，想給柯文哲應有的尊敬，也是在提醒柯文哲，以市長的身分不應該收這些錢。他相信柯文哲本該是清廉的，只是因為把沈慶京給的「魔戒」戴上去，讓自己留下汙點。

