需逾千億元！藍白擬推「台灣未來帳戶」要政府為每位12歲以下兒童先存5萬

國民黨、台灣民眾黨召開 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。(記者廖振輝攝)

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨、民眾黨今天宣布共推「台灣未來帳戶」，協助12歲以下孩童累積人生第一桶金。民眾黨主席黃國昌表示，適用對象是設籍在台灣0到12歲孩童，政府初始投入5萬元，每年再存入1萬元到12歲為止；在財源部分，他說，基金初始的規模需要1130億元，年度預算、超徵稅收、累計歲計賸餘，都是可以使用的財源。

國民黨、民眾黨今天在張榮發基金會召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。根據民眾黨資料，將推動的法案名為「台灣未來帳戶特別條例」，試辦13年(0至12歲孩童)，可視情況延長之，適用對象溯及2025年9月1日起未滿12歲，約226萬人。帳戶所有人為孩童本人，財政部進行制度設計與監理，其餘比照勞退新制個人照護。政府投入機制部分，第一筆為12歲以下孩童每人先存5萬，每年再存入1萬。

黃國昌表示，這個國家級投資未來的世代工程，它不是一次性的補貼，而是長期性的投資。「台灣未來帳戶」的構想，從美國川普政府的「川普帳戶」，以及剛通過的BBB法案，立委陳菁徽質詢中也借鑒了新加坡的制度。這筆錢是投資下一代，希望留給下一代不是債務而是資產，每一位年滿18歲的年輕人，都可以有人生的第一筆，幫助他站起來、發展他的未來。

黃國昌說明，適用對象是在設籍在台灣0到12歲的兒童，帳戶的所有權人就是兒童，不需要特別的開戶，由政府直接幫0到12歲的孩童設立了帳戶，而政府設立帳戶初始投入一筆5萬元，每年政府會再存入1萬元到12歲為止；而家長，依照他們的條件與決定，可以選擇性地要不要對存進去，同時也會鼓勵企業協助的孩童發展他們的未來。

黃國昌表示，這個年度所需要的預算，包括超徵稅收、累計歲計賸餘，都是未來可以使用的財源。這個基金初始的規模，依照226萬位0到12歲孩童，每一個人5萬元將有1130億。採取委託經營、穩健投資的模式；追蹤的標的，就是以台股的大盤為主。不可以限定特定的產業，不可以限定特定的個股，不可以使用槓桿。

黃國昌說，他們會提出清楚的特別條例進入立法院審議討論，也鼓勵朝野立委、行政部門勇敢地提出對案。在這一件投資國家未來、拯救少子化危機、讓下一代可以看到未來的國家級工程裡面，希望能夠達到真正朝野攜手合作。他今天跟鄭麗文坐在這邊，他們選擇的是，在對的時間做對的事，把國家的資源投資在對的人身上。

