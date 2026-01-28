【震傳媒民調】王世堅選北市支持度力壓卓榮泰、鄭麗君 仍落後蔣萬安19.3%

若王世堅代表民進黨參選台北市長，王支持度32.7%、蔣萬安則為52.0%，與鄭麗君、卓榮泰相較，和蔣差距最小（19.3%）。（資料照片／王侑聖攝）





震傳媒今（28日）公布最新台北市長選舉民調。針對近期傳言民進黨可能出戰北市長呼聲較高者，行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君，以及民進黨立委王世堅與現任國民黨籍市長蔣萬安進行對比民調。結果發現，若卓榮泰對比蔣萬安，卓24.0%、蔣62.7%；若鄭麗君對比蔣萬安，鄭27.4%、蔣60.4%；若王世堅對比蔣萬安，王32.7%、蔣52.0%，王世堅在三人中與蔣萬安差距最小（19.3%）。

鄭麗君凝聚綠營支持 王世堅拓展藍白與不偏政黨者

調查顯示，在政黨傾向交叉分析中，鄭麗君凝聚較多民進黨支持者（72.9%），王世堅則較能拓展藍白及不偏政黨者選票（國民黨8.0%、民眾黨28.0%、不偏任何政黨者20.5%）。

在政黨傾向以及基本資料交叉分析中，在卓榮泰對比蔣萬安時，64.3%民進黨支持者支持卓榮泰，蔣萬安在各族群支持度皆高於卓榮泰。在鄭麗君對比蔣萬安時，72.9%民進黨支持者支持鄭麗君，蔣萬安各族群支持者皆高於鄭麗君。

在王世堅對比蔣萬安時，67.4%民進黨支持者支持王世堅，並獲得28.0%民眾黨支持者力挺。在基本資料交叉分析中，王世堅在30-39歲族群支持度高於蔣萬安；41.4%中山大同支持王世堅最高。

後續依序是吳怡農、苗博雅以及陳時中

至於台北市民最希望誰代表民進黨參選台北市長，王世堅在三人中獲得41.5%北市民支持，若非這三人名單，台北市民自行點將前三名依序則為吳怡農、苗博雅，以及陳時中。

其中，王世堅與鄭麗君在民進黨支持者中均各獲得31.7%支持，特別的是，47.6%國民黨支持者、62.1%民眾黨支持者點名王世堅。

蔣萬安北市施政滿意度 達69.2％

針對台北市長蔣萬安施政滿意度方面，這次統計有69.2%台北市民表示滿意、23.1%不滿意。其中，98.4%國民黨支持者表示滿意，81.7%民眾黨支持者表示滿意，55.5%民進黨支持者表示不滿意。

交叉分析中，以議員選區區分，72.8%大安文山區的受訪者表示滿意最高、32.1%中正萬華表示不滿意最高。各族群滿意蔣萬安施政比例，皆超過六成。滿意度高於全市較多者：20-29歲、60-69歲；高中職及專科學歷。不滿意度高於全市較多者：30-39歲；研究所以上學歷。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。