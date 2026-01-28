【震傳媒民調】賴清德台北市不滿意度破5成 僅「1選區、1族群」滿意他



震傳媒今天（28日）公布最新台北市議題民調，其中針對總統賴清德施政滿意度調查，合計39.7%滿意、51.1%不滿意，自詡為中間選民者，則有53.1%表示不滿意。台北市各選區當中僅「中山大同區」對賴清德滿意度超過5成；台北市各年齡族群當中，僅70歲以上對賴清德滿意度高於不滿意度；若以教育程度區分，台北市民僅國中學歷對賴清德滿意度高於5成。





最新民調顯示，賴清德施政滿意度合計39.7%表示滿意、51.1%不滿意，其中13.7%非常滿意、26.0%還算滿意、22.6%不太滿意、28.5%非常不滿意，自詡為中間選民者則有53.1%表示不滿意。另與過往民調相比，台北市民對於賴清德的不滿意度下降2.9%，滿意度下降2.1%。

針對台北市民政黨傾向度調查，認同國民黨者31.6%、認同民進黨者30.4%、認同民眾黨者12.4%，認同泛藍者37.9%、認同泛綠者33.5%，自詡為中間選民者20.8%。整體而言，台北市民的政黨色彩傾向泛藍比例高於泛綠。





進一步以政黨傾向交叉分析賴清德滿意度，民進黨支持者87.7%表示滿意、8.1%不滿意、4.2%無意見；國民黨支持者則僅有14.9%滿意、80.1%不滿意、5.0%無意見；民眾黨支持者12.2%滿意、84.1%不滿意、3.7%無意見；自詡為中間選民者，則有23.0%表示滿意、53.1%不滿意。

以政黨傾向進一步分析賴清德施政滿意度。（震傳媒提供）





而以議員選區分區交叉分析，中山大同區50.8%表示滿意為調查最高，松山信義區則以56.8%不滿意度最高。另外，70歲以上、國中以下學歷族群，滿意比例高於不滿意；不滿意度高於全市較多者為20至29歲、50至69歲；高中職、專科及研究所以上學歷。

（震傳媒提供）

（震傳媒提供）





該民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。（責任編輯：卓琦）



