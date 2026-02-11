【震傳媒民調】賴清德最新信任度近5成逼近歷史高點 滿意度現黃金交叉

總統賴清德今主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（張哲偉攝）





震傳媒今（11日）公布最新總統賴清德支持度民調，此次調查中，有45.5%受訪者對賴清德施政感到滿意、41.5%不滿意，是自去年6月後再創新高點，同時也是自去年11月不滿意度高於滿意度後，睽違4個月再現黃金交叉；至於對賴清德信任度，48.8%表示信任，39.3%不信任，對賴清德的信任度亦是自去年10月後再創新高。

賴清德施政滿意度現黃金交叉。（震傳媒提供）

調查顯示，賴清德總統施政滿意度，有45.5%滿意，41.5%不滿意，與上次民調相比，滿意度上升2.1%，不滿意度下跌5.9%。交叉分析中發現，84.5%民進黨支持者表示滿意，82.0%國民黨支持者與75.8%民眾黨持者不滿意，仍然呈現政治對抗的態勢。在六都部分，台南市59.9%滿意度六都最高、桃園市50.9%不滿意度六都最高。滿意度高於全國較多者：70歲以上；國中以下學歷，對賴清德滿意度逾五成，不滿意度高於全國較多者：男性；30-39歲；專科以上學歷。

在對賴清德總統信任度部分，48.8%表示信任，39.3%不信任。趨勢追蹤發現，信任度上升1.6%，不信任下降4.9%，89.8%民進黨支持者表示信任，82.0%國民黨支持者、70.0%民眾黨支持者表示不信任，至於不偏任何政黨者，36.9%信任、37.1%不信任，呈現分歧狀態。

在地區交叉分析，台南市信任度59.5%六都最高，台中市不信任度41.9%六都最高。基本資料交叉分析中，除60-69歲；專科學歷者，其他族群皆以信任比例較高。信任度高於全國較多者：70歲以上；國中以下學歷。不信任度高於全國較多者：男性；50-69歲；專科及大學學歷。

政黨傾向調查中，整體而言，國人政黨色彩傾向泛綠比例較高於泛藍；認同民進黨者35.5%、認同國民黨者22.7%、認同民眾黨者10.7%，自詡為泛綠者為38.4%、泛藍27.9%，中間選民則是27.4%。在趨勢追蹤上，政黨傾向民進黨增加1.2%、國民黨增加2.9%、民眾黨則下跌4.1%，同時，泛綠陣營下跌0.9%、泛藍增加0.7%。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年2月7日至2月9日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,069人（加權前家戶535份、手機534份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±3.00個百分點。

賴清德信任度調查。（震傳媒提供）





