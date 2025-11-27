震傳媒民調》賴清德滿意度、信任度成功「黃金交叉」 北部最大直轄市好感逆轉

震傳媒今（27）日公布最新民調，針對總統賴清德的施政滿意度，結果顯示，44.1%受訪者表示滿意、43.3%不滿意；同時在信任度部分，賴清德信任度達48.2%、不信任39.9%，雙雙呈現「黃金交叉」。​



民調指出，在賴清德施政滿意度上，非常滿意14.7%、還算滿意29.4%、不太滿意19.5%、非常不滿意23.8%、無明確意見12.6%，合計44.1%表示滿意、43.3%不滿意。趨勢追蹤發現，整體滿意上升3.4個百分點、不滿意下降4.8個百分點​。



民調分析，民進黨支持者有87.5%表示滿意，國民黨支持者86.4%表示不滿意，民眾黨支持者81.1%表示不滿意。

六都部分，滿意度為台南市60.1%成為六都最高，不滿意度桃園市59.1%最高，值得注意的是，新北市滿意度成功反超，滿意度40.4%、不滿意度38.4%，10月時新北滿意度為35.5%、不滿意度55.7%。

​賴清德 信任度回溫 3直轄市逆轉反超

而在賴清德的信任度上，非常信任15.8%、還算信任32.4%、不太信任18.3%、非常不信任21.6%，無明確意見11.9%，合計48.2%表示信任、39.9%不信任。與上次調查相比，信任上升4.4個百分點、不信任下降4.5個百分點，差距達8.3個百分點。

​在政黨傾向中，賴清德信任度呈現兩極，民進黨支持者91.6%表示信任、國民黨支持者83.1%表示不信任、民眾黨支持者79.8%表示不信任，不偏袒任何政黨者36%不信任，略高於信任33.3%。

地區交叉分析中，台南市信任度66.6%為六都最高、桃園市不信任度53.4%為六都最高。而與10月份調查相比，台北市、新北市、台中市此次的信任度皆呈現逆轉，台北市信任度49.1%、不信任度44.8%；新北市信任度45.3%、不信任度35.7%；台中市信任度49.1%、不信任度41.1%。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,072人（加權前家戶535份、手機537份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。​

