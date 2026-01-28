震傳媒民調》鄭麗君輸33個百分點！綠營北市3潛在人選對決蔣萬安 差距最小是他

民進黨台北市長人選尚未出爐，震傳媒今（28）日公布最新台北市長民調，針對民進黨潛在人選包括行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君，以及民進黨立委王世堅，與現任國民黨籍台北市長蔣萬安進行對比民調。結果顯示，在三組當中差距最小的竟是王世堅，兩人對決結果王世堅獲32.7%、蔣萬安52%，差距19.3個百分點，而近來呼聲最高的鄭麗君則輸33個百分點。

根據震傳媒最新民調顯示，若卓榮泰對比蔣萬安，卓榮泰24.0%、蔣萬安62.7%；若鄭麗君對上蔣萬安，鄭麗君27.4%、蔣萬安60.4%；若王世堅對決蔣萬安，王世堅32.7%、蔣萬安52.0%。王世堅是在三人中與蔣萬安差距最小，輸19.3個百分點。

震傳媒進一步指出，在政黨傾向交叉分析中，鄭麗君凝聚較多民進黨支持者（72.9%），王世堅則較能拓展藍白及不偏政黨者選票（國民黨8.0%、民眾黨28.0%、不偏任何政黨者20.5%）。

民調也問到台北市民最希望誰代表民進黨參選台北市長，王世堅在此次的綠營3人名單中獲得41.5%北市民支持，若非這3人名單，台北市民自行點將前3名依序則為吳怡農、苗博雅，以及陳時中。

上述民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

