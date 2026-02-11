【震傳媒民調】53.8%不挺李貞秀繼續當立委 白營支持者破4成贊同內政部不給機密文件





震傳媒今（11日）公布最新議題民調，針對民眾黨繼任立委李貞秀因未能放棄中華人民共和國國籍引發爭議，53.8%受訪者表示，不支持李貞秀續任立委、21.6%表示支持。針對內政部表示將不提供機密等級文件與個資給李貞秀，並可能在質詢時不予答覆，以避免國家安全風險。56.2%受訪者對內政部可能採取的做法表示同意，25.9%不同意。特別的是，民眾黨支持者中，有42.4%同意內政部做法。

李貞秀續任立委支持度。（震傳媒提供）





是否支持李貞秀續任立委的議題民調中，在政黨傾向中，認同民進黨的受訪者中有89.0%表示不支持，認同國民黨者46.3%支持、29.6%不支持，認同民眾黨受訪者中，44.1%支持，29.9%不支持，藍白支持者中，各有近3成表達不支持，同時而不偏袒任何政黨者，則有35.9%不支持。

在基本資料交叉分析中，各族群不支持李貞秀續任立委比例皆高於支持。支持比例高於全國較多者：男性；30-39歲、60-69歲；專科及大學學歷。不知李貞秀續任立委比例高於全國較多者：20-29歲、50-59歲；高中職及研究所以上學歷。

另外，內政部表示將不提供機密等級文件與個資給李貞秀，並可能在質詢時不予答覆。以避免國家安全風險。56.2%受訪者對內政部可能採取的做法表示同意，25.9%不同意。在政黨傾向分析，認同民進黨者中，81.1%表示同意內政部的做法，國民黨39.2%同意、42.9%不同意，特別的是，民眾黨支持者中，有42.4%同意內政部做法、46.9%不同意，顯見李貞秀擔任立委一事，已造成民眾黨內意見分歧，未來恐釀危機。

是否支持內政部不提供機密文件給李貞秀。（震傳媒提供）

在基本資料交叉分析中，各族群同意內政部可不提供李貞秀機密文件比例皆高於不同意。同意內政部不提供機密文件比例高於全國較多者：女性；20-29歲；高中職及大學學歷。不同意內政部不提供機密文件比例高於全國較多者：男性；30-39歲；專科及研究所以上學歷。





本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年2月7日至2月9日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,069人（加權前家戶535份、手機534份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±3.00個百分點。

