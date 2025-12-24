震傳媒今（24）日公布最新民調，針對總統賴清德施政滿意度，43.4%滿意、47.4%不滿意，政黨傾向則仍由民進黨位居第一大黨，但認同藍綠陣營者均下降。對此，媒體人黃揚明指出，賴清德的滿意度在上個月「黃金交叉」後，這個月再度「死亡交叉」，可能與張文事件和憲法法庭復活案影響有關。​

民調顯示，在賴清德施政滿意度方面，有43.4%表示滿意、47.4%不滿意，與上次民調相比，滿意度下降0.7個百分點，不滿意度增加4.1個百分點；信任度部分，47.2%民眾表示信任、44.2%不信任，與上次相比，信任度下降1.0個百分點，不信任度上升4.3個百分點。

廣告 廣告

國人政黨傾向部分，調查指出，39.3%認同泛綠、27.2%認同泛藍，25.6%自詡為中間選民。與上次民調相比，趨勢追蹤發現，認同民進黨者下降1.8個百分點、認同國民黨者下降2.2個百分點，認同民眾黨者則上升1.4個百分點；在藍綠陣營部分，認同泛綠陣營下降1.5個百分點，認同泛藍陣營者下降1.3個百分點。

​黃揚明對此在臉書發文分析，上個月的震傳媒民調，賴清德滿意度略高於不滿意，產生了「黃金交叉」，但這個月的不滿意再度高於滿意，又「死亡交叉」了。



黃揚明指出，這個趨勢與台灣民意基金會的民調並不相同，不過這份民調時間是12月21日到23日，張文事件和憲法法庭復活案都已發酵，可能都有影響。

黃揚明提到，而政黨支持比例，民進黨為35.3%，仍大於國民黨加上民眾黨的總和34.9%，因此綠營表態度仍處於高檔。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,077人（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。



更多風傳媒報導

