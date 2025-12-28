震出海砂屋！老宅下「磁磚雨」 住戶險遭砸：遲等嘸都更

新北板橋一處老宅被鑑定為海砂屋，強震後外牆磁磚剝落。（圖／東森新聞）





新北板橋有住戶驚呼，生死一分鐘，差一點沒命！這是一處老宅，被鑑定為海砂屋，強震後外牆磁磚剝落，當時住戶經過，嚇到直呼「生死一瞬間」，不少想都更的住戶無奈，甚至直呼等到頭髮都白了，還沒有看到進度。

晚間民宅外牆外頭有動靜，仔細一看原來是磁磚，而且看起來還不小，也不只一塊兩塊突然掉下來，當時還有住戶經過，差一點就被砸到，隔壁住戶則是嚇到整晚睡不著。

附近住戶：「『砰！』一聲啊！上面下來，真的很危險，我很害怕，我昨天都沒有睡覺。」

事發就在新北板橋區中山路二段巷弄內，掉下來的除了磁磚還有混凝土，隔日早上重回現場，拉上封鎖線已經清理乾淨，相關單位也來到現場關心。

附近住戶：「（之前）也是已經快要掉下來了，昨天震又掉下來，啊對啊，就是因為有舊的，我們才會有鋪這個防護網啊，那兩個警示燈是我自己去買的，（你怕有人靠近），對啊因為就是我家就是住這邊啊，其實我們要自己維護外牆，這個我怎麼維護啊，根本沒有辦法釐清，你說你像現在掉下來了，到底是掉3樓、4樓、5樓？有的地方是已經掉得比較乾淨了，昨天（強震）所以才沒掉。」

居民見怪不怪，因為不是第一次外牆脫落，而且屋裡頭有些也很慘，像是這戶人家，陽台、鞋櫃滿是大小碎石塊，因為天花板整面掉下來鋼筋外露，廚房也很慘。

新北土木技師公會理事長丘達昌：「短時間安全的部分，我們已經派人進去做一次檢視，那檢視結果應該大致是沒有什麼立即性的危險，那住戶還是可以返回去居住。」

據了解，這處老宅已經被鑑定為海砂屋，大部分住戶想自辦都更，但因為仍有不同意戶，加上外牆下道路是私有產權，因此都更進度才會卡關，深夜的強震，也震出老宅居住安全問題，就怕都更速度趕不上建築崩塌速度。

