震出災情！陽明交大計中「爆管」 多部電腦變落湯G

陽明交大表示，資工系的計算機中心3樓的教室確實因地震後發生自來水爆管漏水，經通報已修復，校園其他地方未受影響。（本報資料照）

台灣深夜發生規模7.0強震，新竹縣市、新竹科學園區昨晚均無傳出重大災情，但有網友在社群平台threads上貼出影片，指陽明交大工程三館資工系計中教室，疑似因樓上爆管，大量自來水從天花板傾瀉而下，一時之間多台電腦全泡水；校方表示，經通報已修復，校園其他地方未受影響。

有網友在網路社群threads發文，指陽明交大工程3館3樓的資工系系計算機電腦教室，在地震過後，疑因4樓的自來水管爆管，大量水從計算機中心的室內天花板傾洩而下。

廣告 廣告

畫面中可看到一時之間將計算機中心的電腦全泡水，就連地板及3樓走廊也如汪洋般，引發不少網友轉載、留言，有網友就說「電腦全變落湯G了」，恐怕損失慘重。而經過一夜後，網友也已經刪除貼文。

校方證實，資工系的計算機中心3樓的教室確實因地震後發生自來水爆管漏水情形，造成3樓教室內的電腦損害，經校安中心通報已修復不再漏水，昨晚緊急處置後漏水已停，今天會再檢查修復。校內只有該處因地震造成災情，其他校園及校舍都未受影響，願大家都平安。

更多中時新聞網報導

年末聚餐旺季 心血管、腸胃拉警報

NBA》浪花重聚 柯瑞穿湯普生球鞋致意

初孟軒拍《青春住了鬼》 先求平安符