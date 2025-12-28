震出都更危機！板橋危老磁磚剝落惹民怨 市府回應了

新北市板橋區中山路二段一處老舊建築昨（27）日晚間疑因地震造成磁磚剝落，住戶在網路上抱怨都更程序慢，都更處則表示，該案實施者為居民自主更新會，已完成核報程序，目前正等待更新會補正資料。（新北市議員黃淑君提供）

新北市板橋區中山路二段一處老舊建築昨（27）日晚間疑因地震造成磁磚剝落，住戶在網路上抱怨都更「流程跑了這麼久，還卡在公務機關的層層審核」，都更速度趕不上建築崩塌速度，都更處則表示，該案實施者為居民自主更新會，已完成核報程序，目前正等待更新會補正資料。

居民表示，住家正在進行都更程序，埋怨流程跑很久，仍還卡在公務機關的層層審核，質疑新北市府「這種隨時會砸死人的危老建築，流程還要跑多久，才能換到一個平安回家的權利？」，難道真的要等出人命了，相關單位才會發現「都更速度趕不上建築崩塌速度嗎？」。

新北市都市更新處表示，經查板橋區中山路二段539巷相關都更案，為「擬訂新北市板橋區港子嘴段202-1地號1筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」，實施者為居民自主更新會，採事權併送辦理。目前該案已完成報核程序，目前正等待更新會補正資料，確認無誤後，將續辦公開展覽。

工務局表示，今天上午由工務局、板橋區公所等單位會同土木技師公會到場勘驗，初步勘查共有部分結構樑柱尚無明顯損傷，後續將要求住戶施作外牆防護措施，以確保用路人安全。

