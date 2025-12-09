震出隱患！花蓮東大門招牌斷裂砸地 縣府一早檢修

記者呂彥、蘇意凡／花蓮報導

昨（8）日晚間7點多，花蓮近海出現芮氏規模5.7地震，導致東大門夜市大門口上百公斤的招牌應聲斷裂，今日一早花蓮縣原民處立即派人到場會勘檢修。

花蓮東大門夜市大門口上百公斤的招牌應聲斷裂。

花蓮縣府原民處人員一早回到東大門夜市，因為就在前一天晚上受到地震襲擊，原住民一條街門口的招牌設施竟然應聲斷裂，巨大鐵製招牌摔在地面上，嚇到不少人，縣府人員當晚先派人到場勘查，9日一早也再派員進行檢修。

夜市攤商黃小姐：「因為生鏽，所以都沒有修理就掉下來，還好沒有砸到人。」

原民處處長馬呈豪：「那我們也看它的結構，如果安全的問題的話，安全的話我們會再有一些補強，如果我們評估這一些的設施，如果有安全疑慮，我們會今天會把它整個拆掉。」

招牌疑過於老舊才會斷裂，縣府固定都會進行基本檢修，但仍是看得到上面鏽蝕斑斑。

事實上，這個掉落的意象招牌已經建造超過10年，疑似過於老舊才會斷裂，縣府固定都會進行基本檢修，雖然有進行上漆保護，但仍是看得到上面鏽蝕斑斑，後續原民處也會再進行評估，如果仍有安全疑慮會再重新製作，所幸這起意外沒有造成人員受傷，一場地震震出安全隱患。

