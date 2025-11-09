震動六堆！國小到國中跨世代合奏 客家八音吹出新潮流

▲六堆秋收祭登場！「後生八音‧樂響客家」吹響青年傳承力量。

【記者 王苡蘋╱屏東 報導】客家委員會客家文化發展中心9日於六堆客家文化園區推出秋收祭系列活動「後生八音‧樂響客家」，由美濃國中及美濃福安國小客家八音社攜手林作長客家八音團、美濃客家八音團與竹頭背客家八音團聯合演出，以跨世代合奏展現客家八音的生命力與新世代傳承。

客家八音是六堆最具代表性的傳統音樂，長年伴隨祭典、喜慶與生活文化，卻因師承流失面臨斷層挑戰。本次活動以「傳承與再生」為核心，透過校園扎根與舞台展演，讓青年以活力音符延續傳統、吹響八音新聲。

美濃國中客家八音社自民國95年成立，是全台最早將八音引入校園的學校之一，師生在地方樂師指導下從樂器、禮俗到祭典實踐完整學習，18年來已培養多位青年持續投入社區演奏，成為新生代傳承者。福安國小同年成立八音社，由金曲獎得主謝宜文與國寶級樂師共同指導，學生以童真樂音活絡地方文化，也為高雄奠定兒童八音教育典範。

客家文化發展中心主任何金樑表示，看見孩子們自信站上舞台，是文化再生最珍貴的力量，期待八音能走入更多年輕世代生活，透過教育與社區共力，讓客家聲腔在六堆、在台灣持續回響並走向國際。

「後生八音‧樂響客家」不僅是展演，更象徵文化傳承向下扎根。六堆園區將以多元策展連結音樂、手作與文化體驗，邀請民眾在秋意中感受最道地的客家生活韻味。（圖╱客家委員會客家文化發展中心提供）